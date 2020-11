Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro Bund-Future startete bei 174,94 Prozentpunkten in die neue Handelswoche und fiel prompt er bis auf 174,50 Prozentpunkte. Anschließend drehte er jedoch nach oben und konnte am Mittwochmorgen sein bisheriges Wochenhoch bei 175,46 Prozentpunkten erreichen. Am Mittwochmittag notierte der Euro Bund-Future bei 175,17 Prozentpunkte.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,57%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,64%. Die Anzahl der gehandelten Kontrakte hat sich gegenüber der Vorwoche normalisiert. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt bei -0,17%, in der Vorwoche lag sie mit -0,24% tiefer.