Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro-Bund-Future bei 176,09 Prozentpunkten. Nach der Mitteilung von BioNTech, einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt zu haben, brach der Euro-Bund-Future bis auf 174,29 Prozentpunkte ein. Diese Abwärtsbewegung setzte sich bis Mittwochvormittag auf 173,66 Prozentpunkte fort. Am Mittwochmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 174,28 Prozentpunkten wieder etwas fester.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,5%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,64%. Die Anzahl der gehandelten Kontrakte bewegt sich auf einem außerordentlich hohen Niveau. Allein am Montag wurden über 1,1 Millionen Kontrakte gehandelt. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit -0,07% deutlich über dem Niveau der Vorwoche, als die Rendite -0,24% betrug.