Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future bei 176,25 Prozentpunkten. Bis zum frühen Handel am Mittwochmorgen bewegte er sich in einer Range von 50 Basispunkten, bevor er unter den Eindrücken der US-Präsidentschaftswahlen kurzfristig bis auf 176,83 Prozentpunkte stieg. Am Mittwochmittag notiert er bei 176,30 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,64%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,65% auf einem ähnlichen Niveau. Die Anzahl der gehandelten Kontrakte bewegt sich dabei kontinuierlich über 500.000. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit -0,24% exakt auf dem Niveau der Vorwoche.