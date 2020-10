Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 175,26 Prozentpunkten aus dem Handel. Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future bei 175,50 Prozentpunkten und brach am Dienstagmorgen angesichts der zunehmenden Unsicherheiten an den Märkten nach oben aus. Bis Mittwochmittag konnte er auf ein Niveau von 176,43 Prozentpunkte klettern.