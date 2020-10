Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Am Montag eröffnete der Euro Bund-Future bei 174,74 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Bis Mittwochmorgen pendelte der Euro-Bund-Future um die Marke von 175 Prozentpunkten, bevor er gegen Mittag einen Ausbruchversuch startete, der ihn bis auf ein Niveau von 175,49 Prozentpunkten hob.



Dies entspricht einer negativen Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen von -0,59%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,49%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist ebenfalls weiter gefallen und liegt nun bei -0,17%. In der Vorwoche betrug die Rendite noch -0,06%.