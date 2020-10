Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Zu Wochenbeginn wagten sich die Anleger an den Aktienmärkten wieder stärker aus der Deckung – zu Lasten des Anleihemarkts und des Euro Bund-Futures, der in den letzten Tagen ausgehend von 174,75 Prozentpunkten deutlich fiel: Am späten Mittwochabend sank der richtungsweisende Future kurzzeitig gar unter 174,00 Prozentpunkte.



Dieser Stand entspricht einer Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von -0,51%. In der Vorwoche lag diese bei -0,54% noch merklich niedriger. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg von -0,12% in der Vorwoche auf nun -0,086%.