Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 174,67 Prozentpunkten aus dem Handel. Am Montag eröffnete er mit 174,58 Prozentpunkten in etwa auf dem gleichen Niveau. Im bisherigen Wochenverlauf zeigt sich der Euro Bund-Future mit einer Range von knapp 60 Basispunkten sehr schwankungsarm. Zu Redaktionsschluss am Mittwochmittag notiert er bei 174,82 Prozentpunkten.



Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,54%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,52%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist weiter gefallen auf -0,12%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei -0,075%.