Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nach dem Wochenhoch am Montagmorgen bei 177,25 Prozentpunkten korrigiert der Euro-Bund-Future sehr deutlich und fällt bis Redaktionsschluss am Mittwochnachmittag auf 175,55 Prozentpunkte.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,4%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,47% noch deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit 0,04% wieder im positiven Terrain und legte somit gegenüber der Vorwoche 0,07% zu.



Euro-Bund-Future