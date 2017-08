Entwässerungs-Start! Erster Gold-Barren voraussichtlich im November

Startschuss für Golden Dawn Minerals in die Produktion

Luftaufnahme vom Eingang zur Lexington-Grenoble Untergrundmine im Greenwood Minendistrikt, British Columbia, Kanada.

Es ist soweit. Golden Dawn Minerals Inc. machte heute die lang erwartete Ankündigungzum Produktionsstart. Bereits Ende März erhielt Golden Dawn die "Master"-Genehmigung zur Entwässerung der Lexington-Grenoble Untergrundmine, welche jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft war, die nun allesamt erfüllt wurden, da die Umweltbehörde BC Ministry of Environment dem Unternehmen nun grünes Licht für die Entwässerung gegeben hat. Am 21. Juni erhielt Golden Dawn die Genehmigung vom BC Ministry of Energy & Mines, die Lexington Mine und die Greenwood-Verarbeitungsanlage zu betreiben.

Laut heutiger News wird Golden Dawn nun ein Subunternehmen beauftragen, die Entwässerung und den anschliessenden Minenbetrieb durchzuführen. Während und nach der etwa vierwöchigen Entwässerung wird die existierende Infrastruktur der Untergrundmine wieder instand gesetzt. Alsdann werden kurze Untergrund-Bohrungen stattfinden, um die Erz-Eigenschaften des abzubauenden Gesteins zu bestimmen, damit die 17 km entfernte Greenwood-Verarbeitungsanlage entsprechend eingestellt werden kann. Die unternehmenseigene Anlage benötigt nur geringe Modifikationen/Verbesserungen, da diese 2007/2008 gebaut wurde und nur wenige Monate in Betrieb war, als Erz aus Lexington verarbeitet wurde. Siehe Videos von der Greenwood-Anlage auf der Webseite von Rockstone Research.

Golden Dawn plant, dass Mitte November 2017 das erste Erz zu Gold-Dorè-Barren verarbeitet wird und schätzt die Gesamtkosten (Wiederinstandsetzung der Lexington Mine, Abbau einer 5.000 t Erzhalde und Sanierung der Greenwood-Verarbeitungsanlage) auf $3 Mio. bis $3,5 Mio. CAD. Da Golden Dawn bis Ende September weitere Geldmittel beschaffen will, ist der Produktionsstart somit nicht von einer Finanzierung abhängig.

Auf diese Pressemitteilung haben nicht nur bestehende Aktionäre sehnsüchtig gewartet, sondern vor allem auch Investoren, die noch nicht eingestiegen sind und auf eine Mitteilung wie heute gewartet haben. Aus diesem Grund halte ich es für wahrscheinlich, dass heute der Startschuss für einen neuen und nachhaltigen Aufwärtstrend der Aktie gefallen ist. Da Anfang August die erste Investment Banking Firma eine umfangreiche Erstanalyse veröffentlichte, gehe ich davon aus, dass vor allem institutionelle Investoren verstärkt auf Golden Dawn aufmerksam gemacht worden sind und nun – dank der heutigen Pressemitteilung – auch einsteigen werden.

Die Lexington Untergrundmine war 2008 nur wenige Monate in Betrieb, da aufgrund der damaligen globalen Finanzkrise der Goldpreis unter unter die Produktionskosten ($852 USD/Unze) fiel und die Mine stillgelegt wurde. Die damals gebaute (und heute noch immer moderne) Greenwood-Verarbeitungsanlage und die Entwicklung der Minenprojekte hat knapp $40 Mio. gekostet, wofür der ehemalige Betreiber entsprechend hohe Schulden aufnahm. Da der Goldpreis heute weit über den Produktionskosten notiert und Golden Dawn keinen derartig grossen Schuldenberg schultern muss, steht einem erfolgreichen Minenbetrieb wohl nichts mehr im Wege. Weitere Details, wie dem Management das Kunststück gelang, die Projekte zum Ende der Gold-Korrektur für 1/10 der ursprünglichen investierten Summen zu übernehmen, können dem Site Visit Report entnommen werden, in dem auch Drohnen-Videos zu den einzelnen Projekten vorkommen, wie z.B. über die Lexington Mine: Siehe auf der Webseite von Rockstone Research.

Video-Animation zur Lexington Untergrundmine: Siehe auf der Webseite von Rockstone Research.

Siehe technische Analyse zum Gold- und Silberpreis (inklusive HUI- und USD-Index) auf der Webseite von Rockstone Research.

Unternehmensdetails

Golden Dawn Minerals Inc.

#318 - 1199 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6E 2R1 Canada

Telefon: +1 604 221 8936





Aktien im Markt: 108.970.865







Kanada Symbol (TSX.V): GOM

Aktueller Kurs: $0,265 CAD (21.08.2017)

Marktkapitalisierung: $29 Mio.CAD







Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 3G8A / A1XBWD

Aktueller Kurs: €0,179 EUR (22.08.2017)

Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen.