Enttäuschung bei Tesla vor Battery Day

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Zwar kann der DAX am Dienstag rund 1% auf 12.670 Punkte zulegen – eine Erholung von den gestrigen Verlusten von 4,4% ist das jedoch noch lange nicht. Indes korrigierte das Ifo-Institut seine Prognose für die deutsche Wirtschaft nach oben: Statt um 6,7% werde sie in diesem Jahr lediglich um 5,2% schrumpfen, so die Konjunkturbeobachter.Meistgehandelte Aktie in Stuttgart ist am Dienstag die Allianz, die bis zum Mittag 1% abgibt. Auf die Stimmung drücken Sorgen vor neuen Lockdowns, für dessen Kosten der Versicherer laut jüngstem Urteil einstehen müsste. Zudem rutschte die Allianz-Aktie unter eine wichtige charttechnische Unterstützung bei 171,72 Euro.Unter Umsätzen von mehr als zwei Millionen Euro in Stuttgart gewinnt Volkswagen am Dienstag 0,4% auf 136,16 Euro. Am Morgen hatte die UBS die VW-Aktie bei einem Kursziel von 180 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. So habe Volkswagen im Geschäft mit Elektrofahrzeugen die stimmigste Strategie.Vor dem „Battery Day“ am Abend verliert Tesla unter hohen Umsätzen in Stuttgart rund 3,8%. Tesla-Chef Elon Musk hatte die eigens geschürten, hohen Erwartungen im Vorfeld gedämpft: Alle vorgestellten Neuerungen könnten erst ab 2022 in großer Zahl gefertigt werden. Bis dahin plane Tesla, bei anderen Herstellern mehr Batterien zu kaufen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.