Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA?

Nach den positiven Meldungen vom G20 Gipfel in der vergangenen Woche, laufen die Verhandlungen zwischen China und den USA über die Senkung von Importzöllen auf US-Autos offenbar erfreulich. Mitte der Woche nahm China erstmals wieder Bestellungen von Soja aus den USA auf – dies kann als ein weiteres Indiz für eine Annäherung im Handelsstreit gedeutet werden. Mit Beginn des Handelskonflikts hatte China, der weltweit größter Abnehmer von Sojabohnen, den Import aus den USA eingestellt und war auf andere Länder ausgewichen. Auch Trump scheint bemüht um eine Einigung und bot, sofern nötig, seine Unterstützung im Fall der in Kanada festgenommenen Huawei Finanzchefin Meng Wanzhou an. Die Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns wurde jedoch am Mittwoch gegen Kaution wieder auf freien Fuß gelassen.



