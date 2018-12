Entspannung im Handelsstreit – Dax erholt sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Anleger werden mutiger und machen sich wieder etwas Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-CHN Handelsstreits. China will Zölle für US Autos senken. Autowerte atmen auf. Allerdings droht Trump mit "Government shutdown"von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenHintergrund ist seine Forderung nach 5 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer zwischen USA und Mexiko. Ohnehin gerät der US Präsident immer deutlicher unter Beschuss seitens politischer Gegner aus beiden Lagern. Das macht ihn noch unberechenbarer.Unberechenbar auch die Situation beim Brexit: Die britische Premierministerin Theresa May muss sich heute einer Abstimmung über ihr Amt als Parteichefin und Premierministerin stellen. Der Streit um den Brexit eskaliert damit weiter.Der Dax ist heute wieder freundlich unterwegs: Nachdem die Finanzchefin von Huawei auf Kaution frei gekommen ist, setzen Anleger auf Entspannung um Handelsstreit zwischen China und den USA. China will die Importzölle für US Autos senken von 40 auf 15 Prozent, auch das hebt die Stimmung, vor allem bei Autoaktien.Eine Kaufempfehlung der Bank HSBC lieferte den Aktien des Ausrüsters von Großküchen Rational Rückenwind. Die Analysten der Commerzbank geben für die Lufthansa ein Kaufvoting abDer britische Tabakriese BAT erwartet für 2018 weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung. Umsatz- und Ergebnis gut! sagt der Hersteller von Pall-Mall- und Lucky-Strike. Dabei geht BAT weiterhin von einem Volumenrückgang in der Tabakindustrie von rund 3,5 Prozent aus. Im schrumpfenden Umfeld gewinne BAT Marktanteile.Deutsche Modehändler leiden unter schwierigen Marktbedingungen – dagegen läuft das Geschäft der spanischen Zara-Mutter Inditex weiter gut. Umsatz und Gewinn legten in den ersten neun Monaten zu.Trotzdem ist die Aktie unter Druck: Denn Negative Währungseffekte bremsten das Wachstum.Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg um 3 Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro. Ohne Wechselkurseffekte lagen Umsatz und Ergebnis deutlich höher. Die deutschen Modehändler wie Hugo Boss, Gerry Weber oder Tom Tailor hatten Federn lassen müssen. Grund waren Konkurrenz durch Onlinehändler und die Sommerhitze.Die Musiksparte des chinesischen Online-Riesen Tencent wird günstiger als erwartet. Vermutlich kommen die Aktien zu 13 Dollar pro Stück listen, schrieb das "Wall Street Journal". Damit bewege man sich am unteren Ende der anvisierten Preisspanne zwischen 13 und 15 Dollar. Der Erlös des Börsengangs liegt dann bei rund 1,1 Milliarden Dollar.