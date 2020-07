Entscheidung gefallen: Iamgold baut die nächste Mine

Weitere Suchergebnisse zu "Iamgold":

Goldproduzent Iamgold (WKN 899657) hat sich entschieden: Die 1,3 Mrd. Dollar teure Goldmine Côté in der kanadischen Provinz Ontario wird gebaut. Bei dem nahe Gogama gelegenen Projekt handelt es sich um ein 70:30 Joint Venture mit Sumitomo Metal Mining.



Mit dieser Entscheidung können die Aktivitäten im dritten Quartal anlaufen und im vierten Quartal hochgefahren werden. Derzeit ist geplant, die kommerzielle Produktion im zweiten Halbjahr 2023 zu erreichen.





Iamgold-CEO Gordon Stothart betrachtet das Côté-Projekt als „transformativ“ für die Zukunft seines Unternehmens. Bei einem Goldpreis von 1.700 USD pro Unze habe das Projekt einen geschätzten Nettobarwert von mehr als 2 Mio. Dollar bei einem internen Zinsfuß von 22,4%, erklärte er weiter.Iamgolds Anteil an den Kosten des Minenbaus liegt, exklusive bereits getätigter Zahlungen, bei 875 bis 925 Mio. Dollar, wenn man davon ausgeht, dass Bergbauequipment im Wert von rund 80 Mio. Dollar geleast wird, berichtet mining-weekly.com. Das Unternehmen will diese Ausgaben aus dem Cashflow und der Bilanz finanzieren. Diese weist mehr als 800 Mio. Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Investments aus. Darüber hinaus verfügt Iamgold über eine quasi ungenutzte Kreditlinie von 500 Mio. Dollar, die zum Großteil 2024 fällig wird.Die Planungen sehen vor, dass die Tagebaumine im Durchschnitt 367.000 Unzen Gold über eine Betriebsdauer von 18 Jahren produziert. Die so genannten „all-in sustaining costs“ (AISC) werden durchschnittlich auf 771 USD pro Unze geschätzt. Das Côté-Projekt verfügt über geschätzte Goldreserven von mehr als sieben Millionen Unzen und zudem über weiteres Explorationspotenzial.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.