Entscheidender Moment für Classic Minerals!

Mit der heutigen Nachricht hat der australische Goldexplorer Classic Minerals (WKN A0NA2L / ASX CLZ) einen wichtigen Meilenstein erreicht. Denn wie die Gesellschaft mitteilte, wurde vom Bergbauministerium die Bergbaupacht M 74/249 erteilt, die das Flaggschiffprojekt von Classic namens Kat Gap umfasst! Wie das Unternehmen erklärte, handelt es sich um einen wichtigen Schritt auf dem Weg vom Explorations- zum Bergbauunternehmen!



Die jetzt erteilte Bergbaupacht ist erst einmal für 21 Jahre (bis zum 22. April 2042) gültig und ermöglicht es Classic, seine Pläne voranzutreiben, mit einer mobilen Produktionsanlage (Gekko-Anlage) auf Kat Gap in Produktion zu gehen. Wie man dazu übrigens mitteilte, ist der Schwerkraftkreislauf diese Anlage bereits zu 100% fertiggestellt!



Die gesamte Gekko-Anlage ist modular aufgebaut und jedes einzelne Modul ist skalierbar und lässt sich leicht modifizieren. Das bedeutet, die aktuelle Anlage, die über eine Kapazität von 30 Tonnen pro Stunde (tph) verfügt, kann auf eine Aufbereitungskapazität von 250 tph erweitert werden. Hinzu kommt, dass durch den modularen Aufbau eine Flexibilität besteht, die es Classic ermöglicht, die Anlage sehr nahe am Erzkörper zu platzieren. Damit werden Transport- und Aufbereitungskosten weiter gesenkt, so das Unternehmen.



Das Kat Gap-Projekt



Kat Gap selbst, das Projekt befindet sich zu 100% in Kontrolle von Classic Minerals, weist eine nahe der Oberfläche liegende Ressource von bislang 92.869 Unzen Gold bei durchschnittlich 2,96 g/t Gold gemäß dem australischen JORC-Standard auf. Die Produktion, so Classic Minerals, könnte mit einem herkömmlichen Cyanid-Laugungsverfahren erfolgen, das eine Ausbringungsrate von 95 bis 96% bei Tests sowohl an frischen als auch oxidischen Proben erzielte.



Natürlich will Classic es bei dieser Ressourcengröße nicht belassen und führte bereits zahlreiche Bohrungen durch, die teils beeindruckende Goldvererzung mit außergewöhnlich hohen Gehalten in Oberflächennähe lieferte. Die Highlights:



- 4 m mit 76 g/t Au, einschließlich 1 m mit 304 g/t Au (FKGRC184) ab79 m

- 3 m mit 62,1 g/t Au, einschließlich 1 m mit 181 g/t Au (FKGRC157) ab 36 m

- 10 m mit 30,77 g/t Au, einschließlich 2 m mit 116,10 g/t Au (FKGRC018) ab 28 m

- 7 m mit 24,34 g/t Au, einschließlich 1 m mit 78,50 g/t Au (FKGRC060) ab 24 m

- 8 m mit 19,05 g/t Au, einschließlich 4 m mit 28,80 g/t Au (FKGRC008) ab 32 m und

- 6 m mit 11,54 g/t Au, einschließlich 2 m mit 25,95 g/t Au (FKGRC139) ab 20 m!



RC-Bohrungen (Rückspülbohrungen) laufen bereits, um die Ressource auszuweiten und Classic sieht noch erhebliches Potenzial auf Kat Gap. Besonders hebt man das regionale Streichpotenzial von mehr als 2,5 km hervor.



Fazit:



Wie Classic-Chairman John Lester sagte: „Diese Gewährung der Bergbaupacht ist ein großer, entscheidender Moment für das Unternehmen.“ Man sei jetzt in der Lage, Classic offiziell vom Explorations- zum Bergbauunternehmen zu machen und zuversichtlich, dass sich Classic weiterentwickeln und in Kürze zu einem bedeutenden Goldproduzent werden werde.



