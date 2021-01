Entertainment-Riese überzeugt die Anleger

An diesem Mittwoch richten sich die Blicke der Anleger in Richtung Washington, wo Joe Biden am frühen Abend als 46. US-Präsident vereidigt werden soll. Der DAX startete den Handelstag leicht im Plus und kann seine Gewinne im Laufe des Vormittags sogar ausbauen. Zum Mittag steht der Leitindex bei 13.885 Punkten.