Entertainment-Dienstleister DEAG besorgt sich frisches Kapital

Der deutsche Entertainment-Dienstleister DEAG hat zur Wachstumsfinanzierung eine Unternehmensanleihe (A2NBF2) mit einem Emissionsvolumen von 25 Mio. Euro an den Markt gebracht. Die fünfjährige Anleihe ist mit einem Kupon von 6,000% ausgestattet und der kleinsten handelbaren Einheit von 1.000 Euro nominal anlegerfreundlich gestückelt. Die Anleihe kann vom Emittenten vorzeitig zum 31.10.2021 zu 102,00% und zum 31.10.2022 zu 101,00% gekündigt werden. Bereits in den ersten beiden Handelstagen der Anleihe betrug das am Börsenplatz umgesetzte Volumen etwas mehr als eine Millionen Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.