„Mit Enteignungen schafft man keine einzige neue Wohnung“

Wohnraum wird in deutschen Großstädten und Ballungszentren knapper unddie Mieten steigen seit Jahren. Dagegen gehen tausende Menschen auf dieStraße. In Berlin wird jetzt sogar der Ruf nach Enteignungen laut.Dieser Forderung stellt sich FDP-Finanzexperte Frank Schäffler entgegen.„Der Artikel 15 des Grundgesetzes muss weg. Das Problem lässt sich nurmit Markt- und nicht mit Planwirtschaft lösen“, so Schäffler. Es müssemehr Bauland ausgewiesen, die Baugenehmigungen beschleunigt und derDachgeschossausbau erleichtert werden. Zusätzlich müssten dieBelastungen durch Steuern und Baustandards gesenkt werden. „Der Staatdarf nicht länger Preistreiber Nummer eins sein“, so Schäffler.