Enorme Kursgewinne bei griechischen Staatsanleihen

Investoren in griechischen Staatsanleihen konnten im letzten Jahr enorme Kursgewinne verzeichnen. Die im Februar 2030 fällige, mit einem Nominalzinssatz von 3 % ausgestattete Anleihe, stieg im Jahresverlauf von 90,65 % auf 119,50 % und brachte ihren Investoren ansehnliche Kursgewinne von über 31 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen griechischen Staatsanleihe hat mit aktuell 1,40 Prozent die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen von 1,41 Prozent unterschritten.Die Entwicklung erscheint auf den ersten Blick etwas verwunderlich, da die Schuldenquote von Griechenland weitaus höher als die von Italien ist. Die Märkte honorieren aktuell jedoch die stabile politische Lage und die wirtschaftsfreundliche Politik von Premier Mitsotakis. Die großen Ratingagenturen sehen die Lage kritischer und vergeben für Griechenland ein Non-Investmentgrade Rating. S&P sieht in ihrem Ausblick die positiven Entwicklungen von Griechenland.Nachdem Griechenland 2018 den Euro-Rettungsschirm verlassen hat, ist das Land wieder am Kapitalmarkt aktiv und platziert Anleihen. Für das laufende Jahr ist die Emission von 4 bis 8 Milliarden Euro am Anleihenmarkt geplant.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.