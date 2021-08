Engie: Einstiegsmöglichkeit beim französischen Energieversorger >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Erholung nach Corona und ein kalter Winter haben die Kasse bei Engie (ENGIE) gefüllt. Jetzt einsteigen? Setup Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: ENGI ISIN: FR0010208488

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des französischen Energieversorgers hat in den vergangenen sechs Monaten fast 13 Prozent an Wert verloren. Es gibt jedoch erste Anzeichen, dass der Kurs drehen könnte. So zeigen die gleitenden Durchschnitte inzwischen nach oben. Auf der Oberseite hat sich eine Widerstandslinie ausgebildet. Beim Bruch nach oben wäre der Weg frei bis zum Pivot-Hoch vom 18. Mai.

Chart vom 05.08.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 9.90 EUR

Meine Meinung zu ENGI:

Meinung:

Nach dem Corona-Jahr 2020 läuft es bei Engie inzwischen besser, weil der Winter recht kalt war und die Konjunktur wieder anspringt. Daher hat das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr erhöht.

Setup:

<="" strong=""> Während die Widerstandlinie klar definiert ist, ist die Unterstützung noch nicht so stark ausgeprägt. Ein Stopp Loss unter der Kerze vom Dienstag bietet dennoch genügend Sicherheit und ein komfortables Chance-Risiko-Verhältnis. Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ENGI.

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2021

