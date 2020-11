Engagements in Edelmetalle werden immer attraktiver

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Im Lauf mehrere Jahrzehnte ist weltweit ein gewaltiger Schuldenberg angewachsen. Die Weltwirtschaft leidet

Bei manchen Experten liest man, dass die Weltwirtschaft implodieren könnte, die Blase platzen könnte. Aber selbst wenn man die Crashpropheten außer Acht lässt, so könnten die Edelmetalle, allen voran Gold doch erst am Anfang eines großen Preisanstieges stehen. Ob es überhaupt möglich sein wird den großen globalen Schuldenberg abzutragen und auch ob dies überhaupt gewollt und geplant ist, steht in den Sternen. Tatsache aber ist, dass die allmähliche Vernichtung des Fiatgeldes nichts am bleibenden Wert der Edelmetalle ändern kann.





In Krisenzeiten Geld in die Märkte zu pumpen kann Probleme abwenden, zumindest kurzzeitig. Vermögensabsicherung mit Gold kann dem Anleger durch Krisen helfen und langfristig für Vermögensaufbau sorgen. Privater Goldbesitz war im Lauf der Geschichte schon mal verboten, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Sich an Goldminen zu beteiligen, sollte als sicheres Investment gelten. Zudem aktuell die Gold- und Silberminenbetreiber in der Mehrzahl gut dastehen. Die Cash-Flows steigen, die Bewertung ist oft niedrig und die Kosten überschaubar.





Da bleibt bloß noch sich aus dem großen Angebot an Edelmetallunternehmen Aussichtsreiche mit guten Projekten herauszusuchen. Da könnte man mal bei Trillium Gold Mines oder Tarachi Gold vorbeischauen.





Trillium Gold Mines kümmert sich um Exploration und Erschließung von Projekten, insgesamt sechs, im Red Lake-Bergbaugebiet in Ontario. Besondere Bedeutung kommt dem Newman Todd-Projekt zu, das bereits bei Bohrungen Potenzial zeigte.





In Mexiko, im Sierra Madre Goldgürtel arbeitet Tarachi Gold an den Mineralkonzessionen (Tarachi-Projekt). Diese umfassen rund 2.560 Hektar Land, grenzen an etablierte Goldminen und verfügen über sehr gute historische Bohrergebnisse.





