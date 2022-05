Die Energiewende kommt! Unverzichtbar dafür sind Kupfer und Silber!

Die derzeitigen Irritationen an den Finanzmärkten sorgen zwar für Aufregung, können aber dennoch das ‚big Picture‘ nicht verändern und über die zukünftigen Defizite hinwegtäuschen.





bei der globalen Umstellung auf grüne Energie zum Beispiel entfaltet Silber sein riesiges Potenzial, besonders im Rahmen der Solarenergie. Kupfer entfaltet sein Können im Bereich ‚green Energy‘ vor allem in allen Bereichen der Infrastruktur, der E-Mobilität und der Windenergie!

Die Photovoltaik-Technologie ist seit etwa 15 Jahren verstärkt auf dem Vormarsch und unabdingbar für die Energiewende. Viele Länder entscheiden sich zusehends für Investitionen in kohlenstofffreie Energiequellen anstelle von fossilen Brennstoffen. Dieser Wandel hin zu den „grünen Energien“ könnte beim Silberverbrauch noch ungeahnte Ausmaße annehmen. Das kommt natürlich Unternehmen wie Summa Silver recht, die erst jüngst wieder mit spitzen Bohrergebnissen auf sich aufmerksam machte!

Weitere Monster-Silber-Gehalte in Mexiko!

Wieder konnte der TOP-Explorer Summa Silver (WKN: A2P4EE) mit hochgradigen Silber- und Goldbohrergebnissen von seinem ‚Mogollon‘-Projekt, nahe der Ortschaft Silver City, in New Mexico, punkten. Mit bisher erst sechs niedergebrachten Bohrungen konnte das Unternehmen auf dem eigenen Projekt schon mehrfach mit extrem hochgradigen Silber- und Goldmineralisierungen punkten. Das heißt also, dass die Explorationsarbeiten noch ganz am Anfang stehen.

Gehalte von 459 g/t Silberäquivalent, die aus 3,88 g/t Gold (Au) und 129 g/t Silber (Ag) über 31,0 m, einschließlich 6.311 g/t Silberäquivalent (66,8 g/t Au, 638 g/t Ag) über 0,5 m und 1.223 g/t Silberäquivalent (9,32 g/t Au, 431 g/t Ag) über 2,0 m versetzen uns und bestimmt auch Analysten ins Staunen. Anders ausgedrückt liegt der Durchschnittsgehalt dieser Bohrung mit der Kennzeichnung MOG22-05 bei 233 g/t Silberäquivalent pro Meter.

Damit beweist dieses ‚Step-Out‘ Bohrloch welches in 270 m Entfernung zum Bohrloch MOG22-04 mit 450 g/t Silberäquivalent, bestehend aus 2,7 g/t Au, 220 g/t Ag, über 11,6 m gebohrt wurde eindeutig, dass die Mineralisierungen sogar noch Potenzial haben sich zu verstärken. MOG22-05 ist übrigens bis dato das stärkste Bohrloch, welches auf ‚Mogollon‘ gebohrt wurde.

Das weitere Treffer-Bohrloch MOG22-06 präsentierte sich mit folgenden Gehalten und Strecken ebenfalls in Bestform:

https://www.youtube.com/watch?v=3ORUZLmk6Q0

Fazit:

Ein Bohrprogramm mit Traumstart! Als solches kann man diese Explorationsarbeiten wohl sehr zutreffend beschreiben. Und wenn direkt nach den ersten hervorragenden Treffern nochmals höhere Gehalte und Strecken durchteuft werden, müssen schon fast zwangsläufig top-Geologen am Werk sein. Und genau deshalb sind wir schon jetzt gespannt, wie es auf ‚Mogollon‘ weitergeht. Aber nicht nur dort, denn mit seinem zweiten Projekt, der ‚Hughes‘-Liegenschaft im US-Bundesstaat Nevada hat Summa Silver noch ein ähnlich heißes Eisen im Feuer, das derzeit parallel exploriert wird. Demzufolge könnte es newstechnisch ein im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Sommer bei Summa Silver (WKN: A2P4EE) geben.

Das Ergebnis der World Copper Conference 2022: Das Kupfer-Defizit weitet sich aus!

Hochrangige Mitglieder der Kupferwelt hatten sich vor kurzem auf der Kupferkonferenz versammelt. Das Kupferdefizit, so war dem Fazit der World Copper Conference zu entnehmen, werde für das kommende Jahrzehnt rund sechs Millionen Tonnen pro Jahr betragen. Um dieses Defizit auszugleichen, wären Investitionen in Höhe von ca. 100 Mrd. USD nötig.

Laut S&P Global Itelligence existieren zwar derzeit 22 Kupferprojekte, die vor 2026 in Produktion gehen könnten, allerdings würden sie voraussichtlich nur rund 1,5 Millionen Tonnen Kupfer jährlich liefern können. Deshalb, und da sind sich Experten einig, seien deutlich höhere Kupferpreise quasi vorprogrammiert.

Über steigende Kupfer-, aber auch Goldpreise wird sich neben anderen Unternehmen auch der Top-Explorer Torq Resources freuen, die jüngst eine Neuentdeckung auf seinem ‚Margarita‘Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt gemacht hat!

Torq mit Mega-Neuentdeckung! 90 m mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold suchen ihresgleichen!

Wer Bohrt der findet, und wer richtig bohrt, der findet MEHR! Das dachten sich bestimmt auch die Geologen von Torq Resources (WKN: A2DNVL), als sie die Bohrlöcher des ersten ‚Reverse-Circulation‘ (‚RC‘)-Bohrprogramms festgelegt haben. Und die Bohrloch-Auswahl war sehr gut getroffen, da nach den ersten 4.075 Bohrmetern schon direkt eine Neuentdeckung, eines weiteren Kupfer-Goldsulfidsystem auf dem ‚Margarita‘-Projekt, gemacht wurde. ‚Margarita‘ befindet sich übrigens im Norden von Chile, etwa 65 Kilometer nördlich der Stadt Copiapo.

Genauer gesagt war das Bohrloch 22MAR-013R der Glücksbringer, und durchteufte in der Neuentdeckung sofort 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold über 90 m. Damit aber noch nicht genug, beginnt die TOP-Mineralisierung schon sehr oberflächennah, nämlich ab nur 50 m Tiefe!

Quelle: Torq Resources

Einen weiteren Glücksgriff hat das Unternehmen vor kurzem mit der Projekterweiterung getan. Denn dieses neue Rohstoffmonster wurde jüngst um zusätzliche 200 Hektar am nördlichen Rand erweitert! Damit ergibt sich nochmals massives Ressourcen-Potenzial!

Shawn Wallace, Exekutiv Chairman der Firma, machte deutlich, dass dies eine absolute Spitzenleistung des Unternehmens gewesen sei, vor allem wenn man bedenken würde, dass das Projekt erst vor etwa einem Jahr erworben worden sei! Das technische Team hätte die Fähigkeit bewiesen, schnell und methodisch vorzugehen! Aussagen, die wir so unterschreiben!

Mit diesem Erfolg und vor allem diesen neuen Erkenntnissen im Nacken geht es nun daran, ein weiteres Bohrprogramm gewissenhaft vorzubereiten, um in der zweiten Bohrphase in diesem Sommer die Weltklasse Lagerstätte schon einmal grob umreißen zu können.

https://www.youtube.com/watch?v=dI98_b-LFjs

Fazit:

Es kommt nur noch sehr selten vor, dass ein Explorationsteam bei seinem ersten Bohrprogramm einen solch bemerkenswerten Erfolg erzielt und dabei dann noch direkt einen so bedeutenden mineralisierten Abschnitt trifft. Es sieht schon jetzt ganz danach aus, als dass das ‚Margarita‘-Projekt genügend Potenzial hat, Chiles nächste große ‚IOCG‘-Entdeckung zu werden!

Und um genau das zu bestätigen, wird das erfahrene und motivierte Geologenteam von Torq Resources (WKN: A2DNVL) mit der vollen Unterstützung der Geschäftsleitung sich nun unermüdlich an die Arbeit machen, genau das zu erkunden!

