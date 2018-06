Energiemarkt: Mögliche Erhöhung der Fördermenge macht Ölpreis zu schaffen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Noch sind es nur Spekulationen, doch diese reichen aus, um den Ölpreis kräftig unter Druck zu setzen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Schließlich sei der Kurs des Energieträgers auf Wochensicht um über 5 Prozent in die Knie gegangen. Die 80-Dollar-Marke, die Öl der Nordseesorte Brent noch vor gut einer Woche überschritten habe, sei daher erst einmal wieder in weite Ferne gerückt.









Der Reihe nach: Nachdem die USA Anfang Mai den Atomdeal mit dem Iran aufgekündigt hätten, sei der Ölpreis regelrecht in die Höhe geschossen. Grund seien befürchtete Engpässe auf der Angebotsseite gewesen, zähle der Iran weltweit doch zu den größten Ölförderern. Mittlerweile würden jedoch die Stimmen, die eine Ausweitung der Fördermenge seitens der OPEC erwarten würden, lauter. Medienberichten zufolge würden wohl vor allem Saudi-Arabien und das Nicht-OPEC-Mitglied Russland mit dem Gedanken spielen, ihre Produktion hochzufahren. So solle ein Angebotsengpass verhindert werden, der vor allem aufgrund der schrumpfenden Fördermengen aus Algerien, Angola und Venezuela sowie der Sanktionen gegen den Iran befürchtet werde.Obwohl noch nichts in trockenen Tüchern sei, gehe der Markt offenbar davon aus, dass eine Erhöhung der Förderquote schon beschlossene Sache sei. Denn anders sei die zuletzt kräftige Korrektur des Ölpreises kaum zu erklären - auch nicht durch die zuletzt wider Erwarten gestiegenen US-Lagerbestände. Ob die Fördermenge aber tatsächlich angehoben werde, entscheide sich wohl erst am 22. Juni; finde an diesem Tag doch die nächste OPEC-Sitzung in Wien statt(01.06.2018/ac/a/m)