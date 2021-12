Energie ist die Grundlage des Fortschritts

Strom aus der Steckdose – für viele ist es zu einfach. Atomenergie gehört auf jeden Fall dazu, dass der Strom in die Steckdose kommt

Eine kleine Rechnung, die jüngst bei Sprott Asset Management zu sehen war, bringt es auf den Punkt: „Atomkraft hilft den USA, jedes Jahr 470 Millionen Tonnen Kohlenstoff in der Atmosphäre zu vermeiden, was zusätzlichen 100 Millionen Autos auf den Straßen entspricht.“ Dabei bringen es die Kernkraftwerke in den USA gerade einmal auf 20 Prozent des dortigen Strombedarfs. Betrachtet man jedoch den Anteil am Strom, der CO2-frei hergestellt wird, dann sind es schon 50 Prozent, die aus den Atommeilern kommen. Atomstrom gehört zum Energiemix in den Industriestaaten dazu, auch im Euroland, wo eine neue Diskussion auf politischer Ebene über den Atomstrom entbrannt ist. Und vor allem die aufstrebenden Länder wie China und Indien werden immer mehr Atomkraftwerke in ihrer Energieherstellung einbeziehen.

Damit wird Atomkraft über lange Zeit einen Platz bei der Stromherstellung behalten. Solange es keine neuen praktikablen Techniken gibt, wird damit als Grundrohstoff und Energieträger Uran wichtig bleiben. Damit besitzen auch weiterhin Unternehmen mit aussichtsreichen Uranvorkommen gute Chancen. International Consolidated Uranium gehört zu diesem Kreis. Das Unternehmen besitzt Uranprojekte in Kanada, Argentinien, in den USA und in Australien.

Um den Strom auch auf die Straße zum CO2-neutralen Fahren zu bekommen, bedarf es zudem immer besseren Technologien im Bereich der Batterien (Akkus) und Brennstoffzellen, in denen Wasserstoff zu Strom umgewandelt werden kann. In diesen beiden Bereichen sind Lithium und Platin wichtige Rohstoffe, die gebraucht werden. Geht man auf die Suche nach deren Produzenten, wird man in einem etwas überraschenden Lager fündig. Der große Goldproduzent aus Südafrika, Sibanye-Stillwater, ist auch einer der größten Produzenten von Platinmetallen. Jüngst hat das Management sehr vorausblickend zudem eine Beteiligung im Lithiumsektor hinzugefügt. Auch Kupfer und Nickel stehen im Blickpunkt. Batteriemetalle sollen also ein weiteres starkes Standbein werden.

