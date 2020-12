Energie ins Depot mit E.ON-Zertifikaten

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Erneuerbare Energie gehört derzeit zu den Top-Performern an den Börsen und E.ON (DE000ENAG999) sieht sich als Netzbetreiber als aktiver Gestalter und Profiteur des Transformationsprozesses: 20 Prozent der Renewable Assets in Europa sind nach Aussage von E.ON an die eigenen Netze angeschlossen. Wer das solide Geschäftsmodell ins Portfolio aufnehmen möchte, kann mit dem richtig gewählten Zertifikat bereits von einer Seitwärtsentwicklung der Aktie profitieren.

Discount-Strategie: E.ON im März 2021 über 9 Euro

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MC8QKS1 bringt bei einem Preis von 8,71 Euro eine Maximalrendite von 0,29 Euro oder 10,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.2.21 mindestens auf Höhe des Caps von 9 Euro notiert – andernfalls erhalten Anleger einen Barausgleich. Puffer 5 Prozent.

Discount-Strategie: E.ON im Juni 2021 über 9 oder 8,50 Euro

Die längerfristige, ansonsten identische Strategie auf Juni gibt’s von J.P. Morgan mit der ISIN DE000JM54NB9: Das Produkt erzielt bei einem Preis von 8,38 Euro eine maximale Rendite von 0,62 Euro oder 13,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.21 über dem Cap von 9 Euro schließt, ansonsten erfolgt auch hier ein Barausgleich. Puffer 9 Prozent. Mehr Sicherheit (11,5 Prozent) verspricht der Discounter gleicher Laufzeit mit dem Cap bei 8,5 Euro (DE000JM54N62), dafür liegt die maximale Rendite mit 8,5 Prozent p.a. etwas niedriger.

Einkommensstrategie: E.ON im Dezember 2021 über 9 Euro

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PD0T397 zahlt unabhängig vom Aktienkurs am Laufzeitende (23.12.21) einen Kupon von 6 Prozent. Durch den Einstieg deutlich unter pari steigt die Rendite auf 8,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 17.12.21 mindestens auf 9 Euro notiert. Andernfalls werden 111 Aktien geliefert (1.000 Euro / 9 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Da die E.ON-Aktie nicht zu den volatilsten DAX-Werten gehört und das kalkulierbare Geschäftsmodell kurzfristig weder starke Einbrüche noch hohes Wachstum vermuten lässt, können Seitwärtsstrategien am Geld interessante Ertragspotenziale erschließen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Anlageprodukten auf E.ON Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen