Energie braucht Reaktoren, braucht Uran

Der Großteil des weltweit produzierten Urans wird zur Herstellung von Strom verwendet und kommt so der Gesamtbevölkerung zugute

Die für den immensen globalen Energiebedarf nötige Kernenergie wird mit Uran betrieben. Woher kommt nun das meiste Uran? Mit Abstand führend ist Kasachstan. Dann folgen Kanada und Australien. Wer mit einem Investment in Urangesellschaften liebäugelt, sollte dies im Auge behalten. 2017 wurden in Kasachstan etwas mehr als 23.300 Tonnen produziert, damit rund 39 Prozent der weltweiten Produktion. Der größte Uranproduzent in Kasachstan ist Kazatomprom.





An Platz zwei steht Kanada. Gut 13.000 Tonnen betrug hier die Minenproduktion im Jahr 2017. Dabei liegt der Großteil der Produktionsstätten im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Hochwertige Uranvorkommen und Bergbaufreundlichkeit zeichnen diese Region aus, die auf eine lange Geschichte im Uranbergbau blicken kann.







Hier befinden sich auch die diversen Projekte von Fission 3.0., dazu kommen Uranprojekte in Peru. Bekannt ist sicherlich das Patterson Lake North-Projekt im Athabasca-Becken. Auch das Cree Bay-Uranprojekt dort machte jetzt durch erfolgversprechende Bohrergebnisse auf sich aufmerksam.

Platz drei der Länder-Hitliste geht an Australien. Über 6.300 Tonnen Uran wurden aus der Erde geholt. In Westaustralien gab die Regierung im Jahr 2017 aber bekannt, dass keine neuen Projekte mehr genehmigt werden. Es folgen Namibia mit zwei Uranminen, die für rund zehn Prozent der globalen Produktion stehen und dann Niger. Auch dort existieren zwei produzierende Uranprojekte. An den nächsten Plätzen befinden sich Russland, Usbekistan, China und die USA.







In den USA ging die Uran-Produktionsmenge im Jahr 2017 zum dritten Mal in Folge zurück. Das könnte sich bald ändern, denn Uranium Energy steht bereits in den Startlöchern.







Uranium Energy hat als besonderes Plus die bereite Hobson Aufbereitungsanlage in Texas, sowie Uranprojekte in Arizona, Paraguay und New Mexico.







Mehr als 450 Reaktoren werden weltweit betrieben und der Bau und die Planung von neuen Kernkraftwerken reißt nicht ab. Denn Klimaziele können ohne Kernenergie nicht geschafft werden. Uran sollte also mit Recht mehr in das Interesse von Anlegern gelangen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/) und von Fission 3.0 (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fission-30-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/