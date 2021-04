Energie braucht das Land

Der Strommarkt ist im Umbruch, auch in Europa. CO2-Emissionen sollen heruntergefahren werden

Die E-Mobilität nimmt Fahrt auf und die elektrische Heizenergie wird ausgebaut. Dennoch fehlt es in diversen Ländern immer noch an einer ausreichenden und stabilen Energieversorgung. Auch wenn sich Atomkraftwerke nicht bei jedem großer Beliebtheit erfreuen, so dürfte das dafür notwendige Uran einer der gefragtesten Rohstoffe in naher Zukunft sein. So sieht dies beispielsweise der bekannte Rohstoffexperte Rick Rule, Direktor und früherer CEO von Sprott Inc. Denn gerade in der kommenden Phase der Wirtschaftserholung steige die Nachfrage nach Rohstoffen und insbesondere nach Uran. „Wenn Sie sich für kohlenstofffreie, emissionsfreie Energie interessieren, ist Uran das A und O“, so Rick Rule.

Und mit dieser Meinung ist er keinesfalls alleine. Der Uranmarkt, so äußern sich viele Kenner der Uranbranche, ist in einem Defizit. Das wird sich, auch wenn es heute noch nicht so ist, in einem steigenden Preis niederschlagen. Derzeit befinden sich die meisten Kernkraftwerke in den USA, in Frankreich und in China. Mit 96 Reaktoren liegen die USA an der Spitze und sie produzieren rund 20 Prozent des Stroms. Neue werden emsig in den meisten Industrieländern weltweit gebaut, etwa in China, Russland oder Indien.

Vielleicht können die Pläne von Bill Gates (Microsoftgründer) und seinem Unternehmen TerraPower die dem Uran weniger zugeneigten Anleger überzeugen. Denn seine Ideen viele kleine Atomkraftwerke für die ganze Welt zu produzieren, scheint jetzt Gestalt anzunehmen. Wie auch immer, auf Uran als zukunftsträchtigen Rohstoff zu setzen, könnte sehr lohnend für Investoren sein.

Daher sollte man sich Gesellschaften mit Uran anschauen, etwa Uranium Energy oder IsoEnergy. Spezialisiert auf ISR-Uranprojekte wird Uranium Energy den großen Uranbedarf in den USA beliefern können. Denn die Projekte liegen in Texas und Wyoming, daneben besitzt das Unternehmen physisches Uran. IsoEnergy besitzt vielversprechende Uranprojekte im an Uran reichen Athabascabecken in Saskatchewan, wobei besonders die sogenannte Hurricane-Zone ein Highlight darstellt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/) und IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/).

