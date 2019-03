Enel - Perle Italiens

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

Enel Chart 13. Februar – 26. März 19





Es gibt auch gute Nachrichten aus Italien. Enel gehört mit Sicherheit dazu. Der Energiekonzern aus der Stom- und Erdgaserzeugung spielt indes mit einem Umsatz von 74,64 Mrd. € in einer anderen Liga. Zumal Enel in 30 Ländern aktiv ist, ist der italienische Markt auch nur noch ein Teilmarkt der Gruppe. Versorger sind die großen Gewinner der Schwächephase am Aktienmarkt. Doch auch die Zahlen stimmen. Netto-Gewinn für 2018: +27 % auf 4,79 Mrd. €. Enel Green Power stellte dabei einen neuen Rekord mit 3 Mrd. Gigawatt auf.





ENEL LONG STRATEGIE:

Kauf zum Marktpreis

Stop-Loss (Verlustgrenze): 52,19 €

Take-Profit (Gewinnziel): 60,00 €





Christoph Janß, NAGA Brokers









