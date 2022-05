Endlich reich dank eines Lottogewinns – Vermögensberater zeigt, was nun zu tun ist

Die Botschaft hatte es bis in die Medien geschafft: Ein Lottospieler aus Sindelfingen hat kürzlich einen Gewinn von rund vier Millionen Euro erzielt. Damit lässt sich natürlich so mancher Traum erfüllen. Doch in der Stunde des größten Erfolgs passieren oft auch die schwerwiegendsten Fehler. Gerade bei Lottogewinnen, Erbschaften oder anderen unverhofften Vermögenszuwächsen ist es daher wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Denn wer das Geld für ein sorgenfreies Leben nutzen möchte, muss einige Tipps beherzigen, wie Markus Marquardt weiß. Der Vermögensberater zeigt in diesem Beitrag, welche Schritte jetzt erforderlich sind, um möglichst lange von dem Lottogewinn leben zu können.

Die neue Situation verarbeiten

Unverhofft kommt oft – das gilt gerade für den großen Lottogewinn, auf den wohl die meisten Menschen hoffen. Doch wenn es tatsächlich dazu kommt, sind sie in der Regel mit der Situation überfordert. Vorschnell wird dann Geld verplant, das erst wenige Tage auf dem Konto liegt. Das mag verständlich sein – ist aber in jedem Fall die falsche Strategie. Wer so handelt, riskiert den Verlust seines Vermögens. Ratsam ist es daher, zunächst die Ruhe zu bewahren und bis auf die engsten Familienmitglieder niemanden in diese frohe Botschaft einzubeziehen. Heißt, dass in den ersten Wochen und Monaten auch größere Anschaffungen wie das neue Haus oder der tolle Sportwagen vermieden werden sollten. Es sollte jetzt keine weitreichende Entscheidung übereilt werden.

Der persönliche Finanzplan

Im zweiten Schritt muss der Gewinner einmal überlegen, welchen Lebensstil er sich künftig wünscht und welche laufenden Kosten damit verbunden sind. Welche Kredite müssen getilgt, welche Anschaffungen sollen unbedingt getätigt werden? Geplant wird dabei übrigens bis zum 100. Lebensjahr. Mit welcher Inflation ist in diesem Zeitraum zu rechnen – welche Renditen und sonstige Einnahmen können demgegenüber erwartet werden?

Kurzum, es wird ein Konzept aufgestellt, das zeigen soll, welche Möglichkeiten der Lottogewinn bis zum Ende des 100. Lebensjahres eigentlich bietet. Da ein solcher Finanzplan sehr komplex aufgebaut ist, sollte er unter Mitwirkung eines Finanzprofis erstellt werden. Anderenfalls können Fehler passieren, die nicht nur ärgerlich sind – sondern die zugleich bares Geld kosten und die damit das Anlageziel gefährden.

Die Suche nach der besten Anlagestrategie

Natürlich will das Geld so deponiert werden, dass es mehr Zinsen abwirft als auf dem herkömmlichen Banksparbuch. Sinnvoll ist es daher, sich den Rat unterschiedlicher Anlageberater einzuholen und auf dieser Basis zu entscheiden, was genau mit dem Lottogewinn geschehen soll. Erfahrungsgemäß lassen sich dabei die besten Ergebnisse mit solchen Finanzexperten erzielen, die nicht auf Provisionsbasis und unabhängig von Versicherungs- und Investmentgesellschaften gegen ein transparentes Honorar arbeiten. Zudem muss sich der Betroffene fragen, wie risikobereit er eigentlich ist: Wünscht er sich für sein Geld ein großes Maß an Sicherheit – oder sind auch attraktive Renditen gerne gesehen? Doch Vorsicht, denn gerade im Finanzbereich tummelt sich manches schwarze Schaf: Insbesondere die verlockenden Angebote sind oft zu schön, als dass sie wahr sein könnten.

Über Markus Marquardt:

Nach einer Ausbildung in einer Steuerkanzlei und einem Studium mit Schwerpunkt Bank-Finanz- und Investitionswirtschaft hat Markus Marquardt seine Karriere 1998 begonnen. 2011 gründete er Marquardt & Kollegen, um die eigenen Qualitätsansprüche und Ideen, wie gute Beratung auszusehen hat, konsequent umsetzen zu können. In seiner Beratungstätigkeit liegt ihm am Herzen, die Unsicherheit vieler Menschen hinsichtlich der Finanzmärkte in ein sicheres Gefühl und ein Gefühl finanzieller Freiheit umzuwandeln. Weitere Informationen unter: www marquardt-kollegen com

