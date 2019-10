Endlich live: HPA-Pilotanlage von FYI Resources beginnt Testlauf!

Nach mehrmonatiger Vorbereitung hat der entscheidende einwöchige Testlauf der HPA-Pilotanlage von FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) begonnen. Ab sofort soll die eigens für diesen Zweck gebaute Anlage nahe Perth sieben Tage lang, 24 Stunden im Zweischichtbetrieb laufen, um stündlich ein Kilogramm hochreines Aluminiumoxid (Al2O3) mit 99,99prozentiger Reinheit zu produzieren.

Auf das Ergebnis warten nicht nur die Aktionäre mit Spannung, sondern offenbar auch interessierte Offtake-Partner, die den Prozess begutachten und das gewonnene HPA-Material ihrerseits testen wollen. Von entscheidender Bedeutung wird der Nachweis sein, dass das von den Ingenieuren entwickelte Flussdiagramm das gewünschte Ergebnis zuverlässig und wiederholbar produziert. Sie haben für die Pilotanlage eine Konfiguration mit einer dreistufigen Säurelaugung und anschließender Ausfällung des Endprodukts gewählt. Dieser Prozessablauf soll die spätere Großproduktion möglichst in allen Einzelheiten nachbilden.

Die Ergebnisse der Pilottests einschließlich der Analysen des gewonnen HPA-Materials werden für Ende Oktober erwartet. Sollten die Tests erfolgreich verlaufen, wäre FYI Resources die erste HPA-Gesellschaft, die die einen großindustriellen Weg zur kontinuierlichen HPA-Produktion auf der Basis von Kaolin in einer Pilotanlage erfolgreich demonstrieren kann. FYI verfügt über eine Kaolinressource, die eine Jahresproduktion von 8.000 Tonnen HPA über einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren erlauben würde. Die Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility) geht davon aus, dass die Säurelaugung deutlich kostengünstiger und vor allem weniger energieintensiv ist, als die bisher gängige Hydrolyse von Aluminium-Metall. Effektiv könnten die Produktionskosten für HPA auf Kaolinbasis wohl auf weniger als die Hälfte des derzeit gängigen Verfahrens reduziert werden.

FYI will die endgültige Machbarkeitsstudie Ende November dieses Jahres vorlegen. Das Gesamtpakt würde dann die Abbaugenehmigung, den Nachweis der erfolgreichen Pilotproduktion und eventuell schon die Entscheidung über den Standort der künftigen Produktionsanlage im Industriegebiet Kwinana bei Perth beinhalten. FYI könnte künftigen Offtake-Partnern damit eine Gelegenheit auf dem Silbertablett bieten: das Versprechen langfristiger Versorgungssicherheit bei gleichbleibender Qualität und dauerhaft wettbewerbsfähigen Preisen.

Selbstverständlich sind die rund US$ 200 Mio. an Investitionen, die in der Pre-Feasibility für das Projekt veranschlagt sind, kein Pappenstiel. Viele Aktionäre dürften sich fragen, wie eine Gesellschaft mit derzeit gerade einmal AUD$ 10 Mio. Börsenwert eine derartige Summe aufbringen soll. Sicher wird das nicht durch Eigenkapital möglich sein. Aus Sicht der Großunternehmen, die an einer langfristig sicheren Versorgung mit hochwertigem HPA interessiert sind, relativiert sich die Investitionssumme allerdings sehr schnell.

Es besteht die Chance, dass FYI einen Großteil der Finanzierung durch langfristige Abnahmegarantien decken kann. Dieser Fall wird umso wahrscheinlicher je mehr die Knappheit von HPA die Unternehmen betrifft. Genau danach sieht es im Moment aus, denn immer mehr Player gehen dazu über Batterieseparatoren mit HPA zu beschichten. Beobachter der Industrie wie die renommierte CRU Consulting sagen einen rapiden Anstieg der Nachfrage voraus – zusätzlich zur klassischen Verwendung von HPA im ebenfalls stark wachsenden LED-Markt. Das könnte ein perfektes Umfeld für FYI Resources sein.



