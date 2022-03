Endlich begreife ich!

Jetzt ist es so weit. Endlich kann ich es nachfühlen! Mein gesamtes Leben lang habe ich nämlich daran gehakt, es nicht zu begreifen, wie das mit dem Völkermord an den Juden tatsächlich möglich gewesen ist.

Warum haben sich da nicht wenigstens die großen Institutionen aufgelehnt, diejenigen, die noch etwas Macht besaßen?

Heute weiß ich, warum das so war. Vom Verstand her ist mir das natürlich schon immer klar gewesen, doch ich konnte es nicht empfinden. Heute sehe ich jedoch die Angst vor dem russischen Diktator in den Augen der Menschen.

In diesem Moment kann ich die Angst fühlen. Ich kann das jetzt alles wirklich be-greifen, denn die Angst ist ja momentan mit Händen zu greifen.

Ein ganzes Volk schlottert. Von der kleinen Kanzler-Attrappe angefangen. Bloß keinen falschen Schritt tun, schön unauffällig bleiben.

Der ukrainische Präsident hat ja eigentlich alles genau auf den Punkt gebracht. Wir Deutschen wollen erneut nicht hinschauen und nichts unternehmen, was das Morden wirklich stoppt. Weil wir zu viel Angst haben.

Seit den Zweiten Weltkrieg haben wir uns auf die Fahnen geschrieben: Nie wieder! Und jetzt ist es doch wieder so gekommen.

Wir wollten alles tun, um eine Wiederholung der Schreckensherrschaft zu verhindern, doch erneut sind wir es in der Hauptsache gewesen, die eine neue herbeigeführt haben.

Daher heißt es jetzt: Schön brav bleiben, Deutsche! Denn Papa Putin ist böse. Und das kennt Ihr ja, wenn der Papa die Mama halb tot prügelt. Da verstecken wir uns unter dem Bett und warten, bis es vorbei ist. Bis Mama leblos daliegt.

Und die Freiheit? Ach, dafür werden die Scheiß-Amis schon irgendwie sorgen. Hauptsache das Fleisch bleibt billig und mein SUV kriegt keine Beule.





Bernd Niquet





berndniquet@t-online.de