Endlich Gewinnmitnahmen – Gesunder Ausverkauf im DAX nach der Rally

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wer sich in den vergangenen Wochen wunderte, wo die Gewinnmitnahmen auf die starke Kaufwelle am deutschen Aktienmarkt bleiben, erhielt heute die Antwort. Erst verkauften ein paar kurzfristig und technisch orientierte Trader, dann zwanzig, dann zweihundert weitere Anleger und am Ende führte eine Kettenreaktion zu dem kleinen Ausverkauf, den wir heute erlebten.

Das bedeutet vor allem, dass viele Anleger ihre Stoppkurse sehr eng an das Kursgeschehen gelegt haben, um bei direkt weiter steigenden Kursen mit dabei zu sein, aber immer mit dem Finger am Abzug, sollte es dann einmal doch kräftiger nach unten gehen. Was wir heute erlebt haben, war ein kleiner Kater auf die Rally, die den DAX seit dem Tief bei knapp unter 11.700 Punkten zeitweise um über 1.500 Punkte hat steigen lassen. Das ist technisch gesund.

Nachher werden alle Augen der Investoren noch auf das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank gerichtet sein. In den USA hat sich die Zinsstrukturkurve abgeflacht, was in der Vergangenheit ein ziemlich sicheres Indiz dafür war, dass sich am Horizont der Konjunktur eine Rezession abzeichnet. Da es bereits drei Mitglieder des Zinskomitees der Federal Reserve gab, die wegen dieser Signallage auf einen gemäßigten geldpolitischen Kurs drängten, dürften man heute ganz genau nachlesen wollen, wie dieses Thema im Wortlaut diskutiert worden ist.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.