Endeavour Silvers Produktion läuft auf Rekord-Hoch!

die in Vancouver, British Columbia ansässige Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N / TSX-V: EDR), präsentierte Zahlen der Superlative, mit einer Produktionsleistung aus seinen mexikanischen Silberminen von 1.073.724 Unzen Silber und 11.166 Unzen Gold, beziehungsweise mehr als 2 Mio. Unzen Silberäquivalent, die alleine im 2. Quartal 2021 gefördert wurden! Mit dieser Spitzenleistung wurde sogar die eigene und ehrgeizig gesteckte Produktionsprognose mit Leichtigkeit übertroffen.

Denn ursprünglich war man von einer Jahres-Produktionsleistung von etwa 6,1 bis 7,1 Millionen Unzen Silberäquivalent ins Jahr gestartet, wobei man nach sechs Monaten, also mit Stand zum 30. Juni 2021 bereits bei 3,9 Millionen Unzen Silberäquivalent lag. Insgesamt also konnte Endeavour Silver in allen Bereichen von der Produktion bis hin zum Verkauf gegenüber des ersten Halbjahres 2020 zwischen 112 % und 76 % ZULEGEN!

Sollte in diesem Tempo weiter produziert werden, wäre bis zum Ende des 4. Quartals die eigene, hochgesteckte Prognose um gut 18 % übertroffen. Und dass dieses Ziel nicht nur eine Berechnung ist, danach sieht es im Moment aus. Denn die Produktion läuft absolut rund, wie der Blick auf die Produktionsleistungen der einzelnen Minen zeigt.

Besonders positiv hervor sticht dabei die Produktion der ‚Guanacevi‘-Mine, die durch einen deutlich höheren Durchsatz und höhere Gehalte erheblich über dem Plan-Soll produziert.

Auch in der ‚Bolanitos‘-Mine liegt die aufbereitete Tonnage weit über Plan, wobei hier etwas niedrigere Erzgehalte im Rahmen üblicher Schwankungen durch die ergänzenden Erzlieferungen von anderen Minenbetreibern ausgeglichen wurden.

Gleiches gilt im Prinzip für die ‚El Compas‘-Mine, auf der die aufbereitete Tonnage ebenfalls über Plan liegt. Auch hier werden die üblichen Schwankungen der Erzgehalte durch die Verarbeitung von hochgradigem Erz kleinerer Betriebe ausgeglichen.





Weitere Spitzennews auch von der Explorationsfront!

Nicht nur die Produktion brummt, auch bei der Exploration kommt man sehr gut voran. So bestätigen die durchgeführten Bohrungen in den Arealen ‚Santa Cruz‘ auf ‚Guanacevi’ und ‚Medallito‘ und ‚Belen‘ auf ‚Bolanitos‘ durchweg hochgradige Silber- und Goldvererzungen. Auch auf dem Entwicklungsprojekt ‚Terronera‘ konnten hochgradige Silber- und Goldvererzungen bestätigt werden, wobei für dieses Projekt, das Endeavours nächste Mine wird, schon im dritten Quartal mit einer Machbarkeitsstudie zu rechnen ist.

Etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind eigentlich nur die Bohrergebnisse auf dem chilenischen Prospektionsgebiet ‚Paloma‘, auf das Endeavour Silver eine Option zum Erwerb einer 70 % Beteiligung hat. Die 13 durchgeführten Kernbohrungen über 5.945 m bestätigen zwar eine Goldvererzung mit einem Goldgehalt von z.B. 0,4 g/t über eine wahre Mächtigkeit von 46 m, aber das da noch deutlich mehr geht, davon sind die Geologen überzeugt. Denn ihrer Meinung nach wurde der Kern des Systems noch nicht angebohrt, was allerdings schon zeitnah zu erwarten sei! Spätestens die nächste Phase des Bohrprogramms wird hier sicherlich weiteren Aufschluss geben.





Auch der CEO sieht Endeavour Silver weiterhin auf Kurs!

Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver, bewertet das hervorragende, abgelaufene Quartal gekonnt wenig sagend und richtet seinen Blick viel lieber in Richtung Zukunft des Unternehmens:

„Im zweiten Quartal lieferte Endeavour Silver hervorragende Betriebs- und Explorationsergebnisse und drängt darauf, das Projekt ‚Terronera‘ mit dem Abschluss der Machbarkeitsstudie im dritten Quartal 2021 zu einer Entwicklungsentscheidung voranzutreiben.“

https://www.youtube.com/watch?v=P5mBYFwFOVU&t=888s





Fazit: Bei Endeavour Silver läuft es rund!

Summa Summarum verkaufte Endeavour Silver im abgelaufenen Quartal 120.266 Unzen Silber und 9.810 Unzen Gold, wobei das Lager noch mit weiteren 459.659 Unzen Silber und 1.891 Unzen Gold sowie 12.159 Unzen Silberkonzentrat und 944 Unzen Goldkonzentrat gefüllt bleibt. Mit weiterer Erholung der Edelmetallpreise soll auch wieder mehr vom Lagerbestand verkauft werden. Alles in allem könnte es also auf den Minen von Endeavour Silver kaum besser laufen, ein Trend, der sich immer mehr zu manifestieren scheint.

Mit einer über Plan liegenden Produktion und einem Köcher voller Spitzenprojekte ist es nur eine Frage der Zeit, bis Endeavour den nächsten Pfeil abschießt und voll ins Schwarze trifft! Diesen Treffer erwarten wir eigentlich spätestens mit der Produktionsentscheidung des ‚Terronera‘-Projekts, das der Gamechanger in Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) Geschichte werden wird. Denn diese Mine wird aufgrund seiner voraussichtlich extrem niedrigen Produktionskosten die Konzernweiten Gesamtförderkosten massiv senken und somit die Unternehmensgewinne explodieren lassen!

