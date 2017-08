Endeavour Silvers Kursreaktion ist nicht nachvollziehbar! Der CEO richtet sich im Brief an seine Aktionäre

In der vergangenen Handelswoche verlor der Aktienkurs der EndeavourSilver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) Aktie mehr als 30 %.Verantwortlich dafür wurden die veröffentlichten Quartalszahlen gemacht.Doch so schlecht waren die Zahlen eigentlich nicht. Denn statt desangepeilten Gewinns von 0,01 USD schaffte das Unternehmen „nur“ eineschwarze Null. Des Weiteren revidierte das Endeavour Silver seineProduktionsprognose für das laufende Jahr um 5 % nach unten, beigleichzeitiger Erhöhung der Kostenprognose um 10 %. Ob das einenKurseinbruch von bis zu 37 % rechtfertigt, muss jeder für sich selbstentscheiden. Der Unternehmenschef Bradford Cooke auf jeden Fall sagte,dass es eindeutig übertrieben sei und klärt deshalb in einem Brief andie Aktionäre auf.Der immer wieder mit Produktionsstörungen von sich reden machende‚Guanaceví’-Betrieb hätte sich mittlerweile stabilisiert und die vorkurzem abgeschlossenen Reparaturen im Bereich der Elektrik und Belüftungsowie die Errichtung einer neuen unterirdischen Pumpenstation sollten inder zweiten Jahreshälfte zu einem deutlichen Produktionsanstieg beigleichzeitiger Kostenreduktion führen. Zudem wolle man für dielangfristige Steigerung der Rentabilität von ‚Guanaceví’ die beidenneuen Erzkörper ‚Milache’ und ‚Santa Cruz Sur’ erschließen. Derunterirdische Rampenzugang zu ‚Milache’ werde gerade errichtet und dieersten Produktionsmengen voraussichtlich in der zweiten Hälfte deskommenden Jahres verarbeitet. Die Minenerschließung bei ‚Santa Cruz Sur’plane er zeitgleich mit den Arbeiten bei ‚Milache’ durchzuführen.Spätestens nach Abschluss dieser Arbeiten sollte ‚Guanaceví’ bedeutendproduktiver produzieren und dem Unternehmen und seinen Aktionären wiedermehr Freude bereiten.Da die konsolidierten Produktionszahlen für das zweite Quartal überdenen des ersten Quartals gelägen hätten, zeige, das in den Betrieben‚Bolañitos’ und ‚El Cubo’ deutliche Performancezuwächse zu verzeichnengewesen seien und diese deshalb auch auf gutem Weg seien dieZielvorgaben mindestens zu erreichen.Wie auch schon in den vorherigen Jahren sei es auch dieses Jahr beiEndeavour Silver wieder so gewesen, dass die Gesamtproduktionskosten(‚AISC’) im zweiten Quartal 2017 aufgrund von wichtigen Investitionenund der Errichtung der zwei neuen Minen etwas höher ausfielen. Derweilallerdings lägen die Gesamtförderkosten für den ‚El Compas’-Betrieb beiunter 10,- USD pro Unze, wobei die für ‚Terronera’ sogar mit unter 5,-USD pro Unze beziffert würden, erklärte Cooke.Der Unternehmenschef - https://www.youtube.com/watch?v=xRCGAqReta4 –wies auch noch einmal explizit darauf hin, dass Endeavour Silver zu demam stärksten organisch wachsenden Unternehmen im Silberberbergbau zähle.In den kommenden drei Jahren werde man zwei neue Betriebsstätten bei ‚ElCompas’ und ‚Terronera’ errichten, was die Chance biete in besagtemZeitraum ein enormes Produktionswachstum und eine entsprechendeKostenreduktion herzustellen. Auch finanziell sei seine Gesellschaft miteinem Betriebskapital von 72 Mio. USD und nur 4 Mio. USD ankurzfristigen Verbindlichkeiten gut aufgestellt. Zudem hoffe er in dennächsten Wochen und Monaten für jeden einzelnen Betrieb bzw. jedeseinzelne Projekt positive Ergebnisse liefern zu können.Aufgrund der nun gestellten Weichen könne davon ausgegangen werden, dasssich die Situation des ‚Guanaceví’-Betriebs in dem kommenden Jahrdeutlich entspannen wird und die Produktionskosten deutlich fallenwerden, da man dann auch zu höhergradigen Material vorgedrungen sei.Die ohnehin schon verbesserte Produktion der ‚Bolañitos’ und ‚ElCubo’-Minen werde sich höchstwahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfteweiter fortsetzen. Zudem sei man derzeit in der Erstellung einerRessourcenschätzung für das ‚Parral’-Projekt. Auch dieProduktionsentscheidung für das fortgeschrittene ‚Terronera’-Projektplane man noch in diesem Jahr zu fällen.Als Fazit stellt der Unternehmenschef fest, dass der Markt derzeit nichtan eine Profitabilität der ‚Guanaceví’-Mine glaubt. Das Unternehmensieht sich aber aufgrund der bisher durchgeführten Investitionen aufeinem guten Weg das Projekt profitabel zu machen und man zudem mittel-und langfristig von steigenden Silberpreisen ausgehe. Deshalb sehe erdiesen schon dramatischen Kursverlust als übertrieben an. Zudem besitzesein Unternehmen Aufgrund des noch vorhandenen Potenzials dervorhandenen Projekte kurz- und langfristige Katalysatoren um Mehrwertfür die Aktionäre zu generieren.Viele GrüßeIhrJörg SchulteGemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiterdes Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dervorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oderShortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, dieauf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierendenTransaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs desUnternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oderden Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen,Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligenUnternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den"third parties" zählen z.B. Investor Relations- und PublicRelations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessenMitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung,elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von denbesprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einerAufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nachbestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich IhrerAnlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. IhreHausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb istauch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hierbehandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungenmöglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. DieDepotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- undExplorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so vielbetragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginalan Wert verlieren kann.Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "SmallCaps") und speziell Explorationswerte sowie generell allebörsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungenunterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend geringsein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen,Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sindunbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispielefür gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken,Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B.Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B.Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw.Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtlicheAuflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuerUmweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungender Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen aufsorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder einVerkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zumKauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur diepersönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall miteiner Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investmentstätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seineMitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit desInhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für dieRichtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-,Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. DieAusgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltextveröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültigeVersion. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Eswird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für dieRichtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzungübernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf-oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englischeOriginalmeldung.