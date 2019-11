Endeavour Silver stellt aus betriebswirtschaftlichen Gründen den Betrieb auf El Cubo ein - Fokus liegt auf Terronera

Der kanadische Silberproduzent Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) stellt den Betrieb auf seiner verlustbringenden mexikanischen ‚El Cubo‘-Mine im Bundesstaat Guanajuato (Mexiko) ein. Die anderen drei Minenbertiebe arbeiten nach wie vor weiter! Laut der jüngsten Pressemitteilung liefen alle Bemühungen, der Mine neue Ressourcen hinzuzufügen, ins Leere, weshalb man sich gezwungen sieht, die Mine zunächst in den Wartungszustand zu versetzen. Parallel dazu fokussiert man sich auf die zukünftig kostengünstigste und größte Mine des Unternehmens, ‚Terronera‘.





Der eigentliche Bergbaubetrieb soll bereits am 30. November 2019 eingestellt und der Großteil der Mitarbeiter entlassen werden. Die Tätigkeiten in der Verarbeitungsanlage werden allerdings noch für einige Tage fortgesetzt, bis der vorhandene Lagerbestand an Erz verarbeitet und die Verarbeitungsanlage von Konzentratrückständen gereinigt wurde. Die Stilllegungskosten werden mit bis zu 4 Mio. USD beziffert und überwiegend auf das 4. Quartal 2019 gebucht. Darin enthalten, so das Unternehmen, seien auch schon Abfindungszahlungen für die entlassenen Mitarbeiter. Ein Stamm an Mitarbeitern wird allerdings auch nach der Minenschließung noch auf dem Minengelände verbleiben, um die Sicherheit der Mine und des Equipments zu gewährleisten.





Derweil sondiert die Unternehmensleitung Alternativen für die weitere Nutzung der Verarbeitungsanlage samt dazugehöriger Anlagenkomponenten. Einige Teile könnten Verwendung auf anderen Minen des Unternehmens finden, wie z.B. ‚Terronera‘ und ‚Parral‘. Mobile Maschinen und Geräte werden zunächst zur ‚Bolanitos‘-Mine verlegt, um dort den Minenertrag zu steigern und somit die volle Verarbeitungskapazität zu erreichen.





Bradford Cooke - https://www.youtube.com/watch?v=vGgPcTRVGL4 -, CEO von Endeavour Silver, tut dieser schwere, aber betriebswirtschaftlich nötige Schritt außerordentlich leid. ‚El Cubo‘ sei für das Unternehmen eine gute Mine gewesen, aber im Zuge diverser Explorationsprogramme sei es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, die Reserven zu ergänzen beziehungsweise neue Ressourcen aufzufinden. Deshalb habe man den Anlagendurchsatz zeitig gesenkt, um mehr Zeit für eine neue Reservendefinition zu gewinnen - leider ohne Erfolg. Obendrein seien auch noch Erzgehalt und Durchsatz konstant zurückgegangen, weshalb sich die Wirtschaftskennzahlen der Mine entsprechend deutlich verschlechtert hätten.





Abschließend teilte Cooke noch mit, dass man bereits die Vorbereitungen getroffen hätte, um die Mine von einem Förder- in einen Wartungsbetrieb zu überzuführen. Man werde die Möglichkeit einer endgültigen Schließung nochmals gründlich prüfen und dabei eng mit seinen Mitarbeitern und den örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten, um die Auswirkungen der Stilllegung so weit wie möglich zu entschärfen. „Wir danken unseren Mitarbeitern, Vertrags- und Geschäftspartnern, die dazu beigetragen haben, dass sich ‚El Cubo‘ in den letzten Jahren zu einem Kernprojekt entwickeln konnte herzlich.“





Mit der Einstellung der Produktion auf ‚El Cubo‘ wird sich das Unternehmen unserer Meinung nach verstärkt auf die Inbetriebnahme von ‚Terronera‘ konzentrieren, die zukünftig Endeavour Silvers größte und kostengünstigste Mine werden wird.





Weitere interessante Informationen zum Unternehmen finden Sie im folgenden Video: https://www.youtube.com/watch?v=vGgPcTRVGL4.





