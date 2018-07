Endeavour Silver produziert im 2. Quartal fast 2,4 Mio. Unzen Silberäquivalent

Bei Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) geht es weiterhin bergauf. Der in Mexiko operierende kanadische Edelmetallproduzent konnte im 2. Quartal dieses Jahres seine Silberproduktion um 19 % auf rund 1,4 Mio. Unzen (oz) und seine Goldproduktion um 5 % auf 13.674 oz steigern. Dadurch fiel die geförderte Edelmetallmenge mit insgesamt fast 2,4 Mio. oz Silberäquivalent am Ende rund 12 % höher aus als noch vor einem Jahr. Auch beim Edelmetallabsatz konnte das Unternehmen deutliche Fortschritte erzielen. So stieg der Silberverkauf um 27 % auf rund 1,3 Mio. Unzen an, während der Goldabsatz um 12 % auf 13.800 Unzen zulegte. Zum Quartalsende verfügte die Gesellschaft trotzdem noch immer über einen Barrenbestand von 176.452 oz Silber sowie 265 oz Gold. Hinzu kamen weitere 53.810 oz Silber und 827 oz Gold in Form von Erzkonzentrat.

Quelle: Endeavour Silver

Maßgeblich für die positive Entwicklung der Silberproduktion im 2. Quartal war in erster Linie die verbesserte Förderleistung der ‚El Cubo‘-Mine im Bundesstaat Guanajuato, wo man zudem von höheren Erzgehalten profitierte, die sich letztlich auch positiv auf die Goldförderung auswirkten. Das Unternehmen geht hier außerdem davon aus, dass die dem Abbauplan entsprechenden hohen Edelmetallgehalte auch im weiteren Jahresverlauf erreicht werden können.

Bei der in der Provinz Durango gelegenen ‚Guanaceví‘-Mine stieg die Goldförderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls an. Allerdings blieb hier die gewonnene Erzmenge aufgrund der noch immer nachhallenden technischen und witterungsbedingten Schwierigkeiten des vergangenen Jahres, die u.a. zu einer Verlangsamung der Minenentwicklung geführt hatten, hinter der des Vergleichsquartals zurück. Zudem gab es dort offenbar noch einige Probleme bei der Personalverlagerung im Zuge des laufenden Programms zur Produktivitätsoptimierung. Dennoch konnten die Erzgehalte und Gewinnungsraten u.a. durch eine verbesserte Verwässerungskontrolle und einen geringeren Gesteinsdurchsatz der Erzmühle gesteigert werden, was am Ende – trotz eines leichten Rückgangs der geförderten Silbermenge – zu einer Steigerung der Silberäquivalentproduktion führte. Für das laufende Quartal rechnet man bei Endeavour aufgrund der zuletzt erzielten Entwicklungsfortschritte, des Abschlusses des Optimierungsprogramms und der bevorstehenden Produktionsaufnahme im Bereich des ‚Milache‘-Erzkörpers mit einem Wiederanstieg der Silberförderung.

Auf der ‚Bolañitos‘-Mine, die sich ebenso wie die ‚El Cubo‘-Mine im Bundesstaat Guanajuato befindet, führten derweil geologische Abweichungen bei der ‚LL-Asunción‘-Ader zu einem verringerten Erzabbau sowie niedrigeren Goldgehalten, was sich letztlich negativ auf die geförderte Goldmenge auswirkte. Dies konnte auch nur zum Teil durch höhere Silbergehalte ausgeglichen werden, weshalb die Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahresquartal etwas niedriger ausfiel. Allerdings rechnet das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf mit einer erneuten Annäherung der Goldgehalte an die in den Abbauplänen ermittelten Werte.

Quelle: Endeavour Silver

„Unsere Produktion im 2. Quartal 2018 hat sich im Vergleich zum 2. Quartal 2017 deutlich verbessert und setzt den im 1. Quartal 2018 etablierten Trend fort“, so Endeavours CEO Bradford Cooke. Dadurch sein man auf einem guten Weg, die für dieses Jahr angestrebte Produktionssteigerung sowie eine analoge Senkung der Förderkosten zu erreichen. Hierzu würden vor allem die verbesserte operative Performance der ‚El Cubo‘-Mine, die derzeit sogar über ihrem ‚Soll‘ liege, sowie die in Kürze in Produktion gehende ‚El Compas‘-Mine beitragen.

Die Entwicklung des letztgenannten Projektes verlaufe weiterhin nach Plan, so dass dort bereits Ende des Monats die kommerzielle Produktion gestartet werden könne. Der Abbau und die Errichtung einer Erzhalde hätten sogar schon begonnen, wobei man etwa 4.900 Tonnen (t) Erz habe gewinnen können. Auch sei die Erzverarbeitungsanlage mittlerweile in Betrieb genommen und erste Testläufe mit 1.023 t geringhaltigem Erz durchgeführt worden. Aktuell arbeite man noch am ‚Feintuning‘ der verschiedenen Verarbeitungsstufen, danach wolle man die Produktion bis Monatsende schrittweise auf die angestrebte Zielkapazität von 250 t Erz pro Tag anheben.

Im Laufe dieses Quartals stünden darüber hinaus noch einige Punkte an, die für eine Entwicklungsentscheidung bezüglich des fünften und bislang größten Minenprojekts des Unternehmens, der ‚Terronera‘-Liegenschaft in der Provinz Jalisco, von großer Bedeutung seien. Hierzu gehöre u.a. eine optimierte Machbarkeitsstudie, die momentan in Vorbereitung sei. Außerdem erwarte man in Kürze die letzten beiden noch ausstehenden Umweltgenehmigungen für die Minenhalden und die Schlammteiche (‚Tailings‘). Des Weiteren würden aktuell Verhandlungen über eine erste Kreditvereinbarung zur Finanzierung der künftigen Silber- und Goldmine geführt.

Seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal will Endeavour Silver - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298433 - am Donnerstag, den 2. August 2018, vor Handelsbeginn in Toronto bekanntgeben.





