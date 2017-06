Endeavour Silver legt Nachhaltigkeitsbericht für 2016 vor

Seit fünf Jahren berichtet der kanadische Edelmetallproduzent Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) nun schon regelmäßig in einem jährlichen Nachhaltigkeitsreport über seine verschiedenen Initiativen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und des gesellschaftlichen Engagements. Unter dem Titel „Nachhaltigkeit und Wachstum“ wurden in dieser Woche die hierbei im vergangenen Geschäftsjahr erzielten Fortschritte vorgestellt.

Demnach konnte das in Mexiko operierende Unternehmen 2016 u.a. die Zahl der meldepflichtigen Verletzungen durch Arbeitsunfälle um 6,6 % senken. Hierfür wurde eigens ein neuer regionaler Gesundheits- und Sicherheitsmanager eingestellt, der die Arbeitssicherheitskoordinatoren der drei Minen des Konzerns beaufsichtigen und unterstützen soll. Außerdem investierte die Gesellschaft in über 68.000 Trainingsstunden für ihre mehr als 1.600 mexikanischen Vollzeitkräfte. Hinzu kamen weitere 5.600 ‚On-the-Job‘-Bergbautrainingseinheiten für die neuen Mitarbeiter der künftigen ‚Terronera‘-Mine im Bundesstaat Jalisco.

In Sachen Umweltschutz stellte das Unternehmen insgesamt 1,5 Mio. USD für verschiedene Initiativen bereit. Zudem wurde der Gesamtenergieverbrauch der Förder- und Verarbeitungsanlagen des Konzerns um 5 % reduziert sowie 34.500 neue Bäume gepflanzt.





Das mexikanische Bruttoinlandsprodukt profitierte mit einem Beitrag von 140 Mio. USD von Endeavours geschäftlichen Aktivitäten im Land, wobei allein 40 Mio. USD an Löhnen und Zusatzvergütungen gezahlt wurden. Dazu konnten Mexikos Finanzbehörden Steuereinnahmen in Höhe von 17 Mio. USD verbuchen.

Im Umfeld der drei bereits produzierenden Minen wurden ferner potentielle strategische Investitionsprojekte identifiziert, von denen auch die örtlichen Kommunen profitieren dürften. Zudem unterstützte die Gesellschaft diverse Infrastrukturmaßnahmen sowie lokale Kultur-, Sport-, Umweltschutz-, Gesundheits- und Bildungsprojekte. Dafür wurde das Unternehmen vom mexikanischen Zentrum für Philanthropie (CEMEFI) und der ‚Allianz für soziale Verantwortung‘ mit dem ‚Socially Responsible Company Award‘ ausgezeichnet.

Aber nicht nur in Mexiko, sondern auch im Heimatland Kanada zeigte sich die Gesellschaft - https://www.youtube.com/watch?v=KIWno3kNvkE - verantwortungsbewusst und unterstützte die Arbeit gleich mehrerer Wohltätigkeitsorganisationen. So spendeten das Unternehmen und seine Mitarbeiter in diesem Jahr allein bereits 35.390 CAD für Kinderkrankenhäuser in British Columbia. Insgesamt konnten hierfür seit 2007 im Rahmen der sog. ‚Mining for Miracle‘-Kampagne rund 445.000 CAD zur Verfügung gestellt werden.

„Unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit ist bereits ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur, seit wir im Jahr 2004 unsere erste Mine erworben haben“, erklärte Endeavours CEO Bradford Cooke. „Sie ist ein Schlüssel zum Aufbau eines jeden erfolgreichen Bergbauunternehmens.“ Die Kreierung von Nutzen für alle ‚Stakeholder‘ werde künftig sogar noch wichtiger sein, wenn man neue Minen errichte, um die nächste Phase organischen Wachstums voranzutreiben, so Cooke weiter. Der jetzt präsentierte Nachhaltigkeitsbericht für 2016 spiegele die Verpflichtung seines Unternehmens wider, die Auswirkungen dessen Aktivitäten sowie die Ergebnisse seiner Nachhaltigkeitsprogramme vollständig offenzulegen. Man freue sich daher über Feedback zum diesjährigen Bericht sowie zur gezeigten Nachhaltigkeitsperformance.

