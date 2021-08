Endeavour Silver erwirbt Goldprojekt in Nevada! So sieht ein Schnäppchen aus!

Endeavour Silver „vergoldet“ sein Portfolio mit der Übernahme eines Goldprojekts in den USA!

Der bedeutende Silberpoduzent Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) setzt seinen top-Silberminen durch den Erwerb eines Goldprojekts im US-Bundestaat Nevada im wahrsten Sinne des Wortes die „goldene“-Krone auf!

Laut der Vereinbarung mit Canamex Gold Corp. übernimmt der kanadische Silberproduzent, Endeavour Silver, der seine Projekte in Mexiko und Chile betreibt, nun das 1.457 Hektar große spitzen Goldprojekt ‚Bruner‘ von Canamex Gold in Nye County, etwa 180 km südöstlich von Reno. Das Projekt ist zwar derzeit noch mit einer Schmelzabgabe (‚NSR‘) behaftet, die aber durch Endeavour Silver zurückgekauft werden kann!

Gold wurde auf dem ‚Bruner‘-Projekt erstmalig im Jahr 1906 entdeckt, worauf hin der gesamte Bezirk in den „Goldfokus“ vieler Bergbauunternehmen gelang und in dem bis zum Jahr 1998 immer wieder Gold produziert wurde!

Dementsprechend verfügt das Projekt schon über viele Highlights, wie zum Beispiel:

· TOP-Lage in Nevada, nordwestlich des Mineralgürtels ‚Walker Lane‘, der derzeit mehrere produzierende Minen und neue Entdeckungen beinhaltet!

· Hervorragendes Straßennetz, bestehend aus geteerten Hauptstraßen und Schotterstraßen und nur 25 km von der Stadt Gabbs, mit vielen Dienstleistern und Geschäften, entfernt. Sogar Hochspannungsleitungen befinden sich nur etwa 30 km vom Projekt entfernt und auch Wasserrechte sind schon gesichert!

· Günstige Geologie mit Gold und Silber in gering sulfidierten epithermalen Erzgängen und in Versprengungen in Schicht- und Stockwork-Zonen. Drei Goldgebiete wurden innerhalb einer mächtigen, 3 km langen Zone mit anomalen Goldwerten umrissen!

· Bisherige Explorationsarbeiten von Canamex Gold deuten Ressourcen von 342.000 Unzen Gold in 17,5 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,61 Gramm pro Tonne an!

· Starkes Potenzial zur Entdeckung weiterer tagebau geeigneter Gold- und Silbermineralisierungen in Oberflächenproben, vor allem zwischen den Zonen ‚Paymaster‘, ‚HRA‘ und ‚Penelas‘!

· Ausgezeichnete Metallurgie – Ergebnisse aus Zyanidlaugungstests zeigen Goldrückgewinnungswerte von mehr als 85 %!

Endeavour CEO, Dan Dickson, freut sich über den neuen Projektzugang und sagte:

„Wir freuen uns, unserer Projekt-Pipeline ein gut entwickeltes Edelmetall-Explorationsprojekt hinzuzufügen. ‚Bruner‘ ist ein guter Start zum Aufbau eines attraktiven Gold-Silber-Portfolios in Nevada und eine wachsende Akquisition im Rahmen unseres Fünf-Jahres-Strategieplans, einer der führenden Silberproduzenten zu werden, mit dem Potenzial zu Explorationsentdeckungen, großen Akquisitionen, kurzfristiger Produktion und organischem Wachstum.“

Zunächst, so der Unternehmenschef, werde sich das Explorationsteam auf die Verifizierung der historischen Ressourcen konzentrieren und dann die Aufmerksamkeit auf die vielen Explorationsziele innerhalb der Liegenschaft ‚Bruner‘ richten.

https://www.youtube.com/watch?v=9BCv9sVaQwU

Fazit: ‚All inclusive‘ für nur 10 Millionen USD!

Für nur 10 Millionen USD hat Endeavour Silver die komplette Übernahme am Goldprojekt ‚Bruner‘, einschließlich Mineralkonzessionen, Schürfrechten, Vermögenswerten, Wasserrechten und staatlichen Genehmigungen, abwickeln können. Mit dieser Übernahme unterstreicht Endeavour Silver einmal mehr seinen ungebrochenen Wachstumswillen!

Neben den vielen beeindruckenden Ergebnissen aus der jüngsten Vergangenheit liefert Endeavour gleichzeitig auch weiterhin perspektivische Bonbons. So wurden jüngst bei der nächsten Silbermine des Konzerns, ‚Terronera‘, zwei benachbarte Mineralkonzessionen erworben, die insgesamt 4.959 Hektar messen und mehrere mineralisierte Erzgangstrukturen beherbergen. Weiterhin nahm Endeavour in dort noch nicht getesteten Erzgängen wieder Bohrungen auf, deren Ergebnisse wir bereits jetzt mit Spannung erwarten!

Aber auch von den Produktionsstätten ‚Guanacevi‘, ‚Bolanitos‘ und ‚El Compas‘ hörte man jüngst viel Gutes. Bei dortigen Bohrungen stieß man auf weitere hochgradige Gold-Silber-Mineralisierungen. Somit gehen wir davon aus, dass Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) uns nicht nur weiterhin mit hervorragenden Produktionsergebnissen überraschen wird, sondern auch mit guten Bohrergebnissen und der ‚Terronerra‘ Entwicklung! Wir bleiben am Ball!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

