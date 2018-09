Endeavour Silver definiert weitere hochgradige Silbervererzung auf Terronera uns TerraX kauft zu

Weitere hochgradige Silbervererzung auf Endeavour Silvers ‚Terronera’-Projekt

Der kanadische Silberproduzent Endeavour Silver Corp. (ISIN:CA29258Y1034 / TSX: EDR - https://www.youtube.com/watch?v=g5HKL2PCNvU&t=18s -), der mehrere Minen in Mexiko betreibt, ist auf gutem Wege seine nächste Produktionsstätte auf dem ‚Terronera’-Projekt vorzubereiten. Ergänzungsbohrungen auf dem Projekt sollen helfen, das Venensystem für einen späteren Abbau besser verstehen zu können. Dafür wurde in zweiter Stufe ein 17 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm durchgeführt, um Ressourcenteile von der vermuteten (‚inferred’) Kategorie in die höhere Kategorie angezeigt (‚indicated’) aufwerten zu können. Ziel ist es zumindest 1 Mio. Tonnen höherstufen zu können.

Untersucht wurde mit den Bohrungen eine Streichlänge von 1.400 m und bis in eine Tiefe von rd. 500 m, wobei ersichtlich wurde, dass die Mineralisierung noch weiter in die Tiefe reichen könnte. Drei hochgradige Venenbereiche mit zusammen 12,3 m Dicke wurden im Bohrloch TR11-8 angetroffen, von denen die beste 1.297 Gramm Silber pro Tonne und 0,9 Gramm Gold über eine wahre Strecke von 6,1 m dokumentierte.

Quelle: Endeavour Silver

Nachfolgende Auszüge aus den Bohrergebnissen verdeutlichen, dass sich schmale aber sehr hochgradige Venen im System befinden, deren Qualität in größeren Tiefen zunimmt.

Bohrung TR10-8 lieferte über 3,3 m 782 g/t Silber (Ag) und 0,9 g/t Gold (Au), inklusive 0,1 m mit 9,810 g/t Ag und 8,8 g/t Au in 390 m Tiefe. TR11-7 stach über 5,3 m mit 783 g/t Ag und 1,2 g/t Au, inklusive 0,3 m mit 3,880 g Ag und 2,6 g/t Au in einer Tiefe von 290 m hervor. Bohrung TR11-8 durchteufte 6,1 m mit 1.297 g/t Ag und 0,9 g/t Au, inklusive 0,5 m mit 6.660 g/t Ag und 1,8 g/t Au in 390 m Tiefe. Ebenfalls sehr erfolgreich ist das Bohrloch TR12-8, das 9,8 m mit 197 g/t Ag und 2,4 g/t Au inklusive 0,2 m mit 3.420 g/t Ag und 6,6 g/t Au hervorbrachte.

Das Bohrprogramm ist mit 32 Bohrlöchern und 18.887 Bohrmeter nun abgeschlossen. Das waren deutlich mehr als die ursprünglich geplanten 10.000 m, aber weniger als die 20.000 Meter aus dem revidierten Bohrplan. Eine adaptierte Ressourcenschätzung wird jetzt in Folge und nach Einarbeiten aller gewonnen Daten erstellt. Als Termin für die Fertigstellung wurde seitens des Managements das erste Quartal 2019 in Aussicht gestellt.

„Diese Bohrergebnisse helfen uns die Ziele für dieses Jahr und die Ressourcenanhebung zu erreichen. Die hohen Silber- und Goldgehalte, die ausgezeichnete durchgängige Mineralisierung und das exzellente weitere Findungspotential bestätigen uns in der Annahme, dass ‚Terronera’ das Potenzial hat, ein Schlüsselprojekt zu werden“, verdeutlichte Luis Castro, Vizepräsident und Explorationsmanager von Endeavour Silver.

TerraX Minerals kauft zu!





Der kanadische Edelmetall-Explorer TerraX Minerals Inc. (ISIN: CA88103X1087 / TSX.V: TXR) erweitert seinen Landbesitz. Wie das Unternehmen bekannt gab, konnte man sich mit Altamira Gold Corp. einigen, acht Quadratkilometer Land zu erwerben.

Bei diesem Landerwerb handelt es sich aber um nicht nur um irgendein Landstück, sondern um Liegenschaften in der sechs Quadratkilometer großen Region um die früher produzierende ‚Tom’-Mine und zwei Quadratkilometer um die ebenfalls historische ‚Sickle’-Mine. Im Gegenzug für die 100 % an den Liegenschaften erhält Altamira eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 25.000,- CAD sowie 250.000 TerraX-Aktien. Zudem einigten sich die Parteien auf eine 2 %ige Schmelzabgabe (‚NSR-Royalty’) auf alle Metalle, die von den Projekten abgebaut werden. Damit ist der Kaufpreis günstig zu bezeichnen.

Durch diese Akquisition wächst der Landbesitz von TerraX innerhalb des ‚Yellowknife City’-Areals auf rund 780 Quadratkilometer an.

Das Abkommen unterliegt allerdings noch der Genehmigung durch die TSX-V Exchange, könnte aber bereits laut Management eventuell schon bis Ende September geschlossen sein.