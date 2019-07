Endeavour Silver dank Umstrukturierung wieder auf Kurs

Der in Mexiko aktive Silber-Goldproduzent Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) befindet sich, wie wir wissen, in einer Umstrukturierungsphase, um nach Möglichkeit noch in diesem Jahr, auch bei weiterhin niedrigen Silberpreisen freien Cashflow zu generieren. Bei der Überprüfung aller vier Minen gegen Ende des ersten Quartals 2019 wurden erhebliche Missstände in der Betriebsleistung an allen Minenstandorten festgestellt. Daraufhin reagierte das Unternehmen umgehend, unter anderem mit Änderungen in der Minenführung, bei den Subunternehmenrn sowie der Schicht- und Auftragnehmerüberwachung und der Anmietung von gebrauchter und neuer Minenausrüstung. Zudem wurden auch die Minenpläne 2019 für alle vier Minen überarbeitet, insbesondere für die ‚Guanacevi‘-Mine. Neben erheblichen Einsparungen bei den Personalkosten wurden darüber hinaus die Betriebs- und Verwaltungskosten signifikant gekürzt.







Derart drastische Maßnahmen, wie sie Endeavour Silver - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299054 - durchführt, gehen natürlich nicht spurlos an einem Unternehmen und seinen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen vorbei. Um so erfreulicher, dass das Management nach Umsetzung der ersten Maßnahmen feststellen kann, dass sich diese positiv auswirken. Dennoch werden sich die erheblichen, aber einmaligen Ausgaben, darunter Abfindungszahlungen und Anzahlungen für neue Bergbaumaschinen in der Bilanz niederschlagen. Dabei geben die jüngsten Produktionszahlen zum zweiten Quartal 2019 einen Vorgeschmack auf das, was in diesem Jahr noch anstehen könnte.



Mit einer Silberproduktion von 1.059.322 Unzen (oz) und einer Goldproduktion von 9.558 oz produzierten die ‚Guanaceví‘-Mine im Bundesstaat Durango, die ‚Bolañitos‘- und ‚El Cubo‘-Minen im Bundesstaat Guanajuato und die ‚El Compas‘-Mine im Bundesstaat Zacatecas rund 1,8 Millionen oz Silberäquivalent bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1. Damit lag die Produktionsleistung für Silber um 22 % und für Gold um 30 % unter der Produktion des Vorjahresquartals.







Quelle: Endeavour Silver Corp.



Dieser Produktionsrückgang war allerdings im Vorfeld kommuniziert und so vom Management akzeptiert worden. Hauptverantwortlich für den Produktionsrückgang zeigte sich die heruntergefahrene Produktion auf ‚El Cubo‘ und der geringere Durchsatz wie auch Erzgehalt auf ‚Bolañitos‘. Der Produktionsrückgang konnte trotz besserer Leistungen auf ‚Guanacevi‘ und der ersten kommerziellen Produktion auf ‚El Compas‘ jedoch nicht ausgeglichen werden.



Bedingt dadurch gingen nicht zuletzt auch die Silberverkäufe um 13 % auf 1.100.065 oz zurück. Einen noch höheren Verkaufsrückgang musste das Unternehmen beim Gold hinnehmen. Mit 9.416 oz wurde 32 % weniger Gold verkauft als im gleichen Abrechnungszeitraum 2018. In den Lagern der Gesellschaft lagerten per Quartalsende noch Barrenbestände in Höhe von 68.559 oz Silber und 247 oz Gold. Zudem lagen noch 49.562 oz Silber und 1.656 oz Gold in Konzentratform auf Halde.



Bradford Cooke, Gründer und CEO der Gesellschaft, wies noch einmal auf das herausfordernde erste Quartal 2019 hin und sagte, für das zweite Quartal habe man entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die operative und finanzielle Performance jeder Mine zu verbessern. „Infolgedessen konnte bereits ein Anstieg des Durchsatzes in den Minen und Anlagen und ein Anstig der Silber- und Goldgehalte festgestellt werden. Wir erwarten, dass die Tonnagen und Qualitäten auf diesen beiden Minen im dritten Quartal weiter steigen werden. Die Betriebsleistung von ‚El Cubo‘ entsprach im zweiten Quartal dem Plan und wir erwarten, dass die Mine im dritten Quartal weiterhin im Plan bleibt. ‚Bolañitos‘ dagegen lag im zweiten Quartal deutlich unter Plan. Die dort umgesetzten Maßnahmen sollten sich jedoch positiv auf die operative Performance im zweiten Halbjahr 2019 auswirken", resümierte der Unternehmenschef.



Alles in allem beginnen die ersten Umstrukturierungsmaßnahmen zu greifen, so dass Endeavour Silver bereits auf einen sehr guten Monat Juni zurückblicken kann, welcher sogar bisher der beste Monat des laufenden Jahres ist. So konnte nicht nur der Durchsatz um 12 % erhöht werden, sondern auch die Silber- und Goldgehalte um 17-25 %. Zudem berichtete das Unternehmen kürzlich über positive Bohrergebnisse von ‚Guanacevi‘ und ‚Bolañitos‘ und erhielt obendrein noch die endgültige Genehmigung für das fünfte Minenprojekt ‚Terronera‘. Für das dritte Quartal stellt Endeavour Silver eine optimierte Vormachbarkeitsstudie für ‚Terronera‘ in Aussicht, um sodann eine angemessene Finanzierung für den Minenbau zu arrangieren.

Das zeigt, dass die langfristigen Perspektiven des Unternehmens stimmen und der turnaround kurz bevorstehen könnte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

