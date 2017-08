Endeavour Silver benennt neuen Vizepräsidenten

Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) hat den Bergbauingenieur Andrew Sharp zum neuen Vizepräsidenten für den Geschäftsbereich ‚Engineering‘ ernannt und ihm zugleich die Leitung der neuen Arbeitsgruppe ‚Technische Dienste und Minenentwicklung‘ übertragen.

Sharp, der seit 30 Jahren im internationalen Bergbaugeschäft tätig ist, verfügt über umfangreiche Erfahrung im Unternehmens- und Minenmanagement sowie auf dem Gebiet der Planung, Bewertung, Genehmigung und Entwicklung von Förderanlagen.

Seine Karriere begann der Mittfünfziger 1982, als er während seines Ingenieur-Studiums an der westaustralischen Kalgoorlie School of Mines erste praktische Erfahrungen als Aushilfs-Bergarbeiter in verschiedenen Minenbetrieben sammelte. Nach seinem Bachelor-Abschluss 1987 arbeitete er zunächst 10 Jahre als Bergbauingenieur für Newmont und andere Goldproduzenten in Australien und Malaysia. Zwischen 1997 und 2005 führte er u.a. seine eigene Beratungsgesellschaft, war Leitender Ingenieur einer Goldmine in Ghana und fungierte als Manager der Planungsgruppe der ‚Ok Tedi‘-Kupfer-Gold-Mine in Papua-Neuguinea. 2005 wechselte er zum Silberproduzenten Pan American Silver, für den er erst als Leitender Minenplaner und später als Manager für technische Dienstleistungen in Mexiko agierte. Nach einem gut einjährigen Intermezzo als Generalmanager der ‚Guanajuato‘-Mine von Great Panther Silver zog Sharp 2011 schließlich ins kanadische Vancouver, wo er den Posten des Vizepräsidenten für technische Dienste bei Silver Standard Resources übernahm. 2015 kehrte er kurzzeitig als Generalmanager eines Minenprojektes der Golden Minerals Company nach Mexiko zurück, um anschließend den Posten des Leitenden Vizepräsidenten für Bergbauoperationen bei Quintana Resources Capital zu übernehmen. Zuletzt war Sharp, der fließend Spanisch spricht und Mitglied des ‚Australasian Institute of Mining and Metallurgy‘ ist, wieder als freiberuflicher Berater für die Minenindustrie tätig.

„Ich bin begeistert, Andrew im Managementteam von Endeavour willkommen zu heißen“, erklärte Unternehmenschef Bradford Cooke. „Seine Fähigkeiten und Erfahrungen passen gut in unsere Unternehmensführung und sein tiefes und breites Wissen im Bergbausektor werden unsere Fähigkeit erhöhen, größer und besser zu werden, während wir unsere drei derzeitigen Minen optimieren und neue Minen entwickeln, um unser zukünftiges Wachstum voranzutreiben.“

Sharps Hauptaufgabe als Leiter der neuen Arbeitsgruppe ‚Technische Dienste und Minenentwicklung‘ wird es sein, die ‚Engineering‘-Exzellenz in allen Bereichen des Unternehmens - https://www.youtube.com/watch?v=xRCGAqReta4 - sicherzustellen. Dies beinhaltet die Beaufsichtigung des Designs, der Genehmigung und der Errichtung von Entwicklungsprojekten, die Unterstützung des Betriebs und der Akquisition von Minen, die Erstellung von Optimierungsstudien, die Einführung neuer Technologien sowie Hilfen bei der Verbesserung der operativen Leistung. Dabei stehen ihm die bisherigen Manager für die Bereich ‚Konstruktion‘ und ‚Metallurgie‘ ebenso zur Seite wie die neuen Verantwortlichen für Abbau, Geologie und Genehmigungsverfahren sowie die Projektleiter der beiden Entwicklungsprojekte, ‚El Compas‘ und ‚Terronera‘.

