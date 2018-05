Endeavour Silver benennt Vizepräsidenten für neue Projekte

Der kanadische Edelmetallproduzent Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) hat Manuel Echevarria zu seinem Vizepräsidenten für neue Projekte ernannt. In dieser Funktion wird Echevarria auch den in Mexiko angesiedelten Unternehmensbereich ‚Projektentwicklung und technische Dienstleistungen‘ leiten. Dabei soll er die Qualität der Ingenieurleistungen innerhalb des Gesamtkonzerns sicherstellen, das Design, den Genehmigungsprozess sowie die Errichtung der Entwicklungsprojekte beaufsichtigen, die bereits bestehenden Minenbetriebe unterstützen sowie mögliche Akquisitionen begleiten. Außerdem soll er Optimierungsstudien erstellen, neue Technologien einführen und ganz allgemein zur Verbesserung der betrieblichen Performance beitragen.





Manuel Echevarria verfügt über 34 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, wobei er einen Großteil davon in Lateinamerika verbrachte. Der gelernte Ingenieur, der 1984 an der Universidad Nacional de Ingeniería in Lima / Peru seinen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau erlangte und 2007 an der IE Business School in Madrid auch noch einen Master of Business Administration (MBA) erwarb, spricht daher sowohl fließend Englisch als auch Spanisch. Zudem besitzt er umfangreiche Kenntnisse im Bergbauingenieurwesen sowie auf dem Gebiet der Errichtung, des Betriebs, der Verwaltung und der Beratung von Minenprojekten, von denen er bereits mehrere im Multi-Milliarden-Dollar-Bereich geplant und umgesetzt hat.

Von 1983 bis 1989 arbeitete Echevarria als Projektingenieur für das Dienstleistungsunternehmen P&V Engineers, für das er eine große Erweiterung eines Untertagebaubetriebs in Milpo / Peru begleitete. Danach wechselte er zum peruanischen Metallbau-Unternehmen Fima S.A., wo er bis 1992 Anlagentechnik entwarf. Anschließend war er technischer Manager beim kanadischen Ingenieurdienstleister SNC Lavalin und unterstützte als Projektmanager große Minen- und Erzverarbeitungsprojekte von Unternehmen wie Bechtel, Svedala, Requisite Technology, Pan American, Fluor und Ausenco. Von 2010 bis 2015 fungierte Echevarria als Projektmanager für das ‚Toromocho‘-Projekt des chinesischen Aluminiumproduzenten Chinalco, dessen Tochtergesellschaft Cal del Centro er zudem als Generalmanager leitete. Ab 2013 war er darüber hinaus als Direktor für die Entwicklung der ‚Mansourah‘- und ‚Ad Duwayhi‘-Goldprojekte des saudi-arabischen Bergbauunternehmens Ma’aden verantwortlich.

„Ich freue mich, Manuel Echevarria im Management-Team von Endeavour begrüßen zu dürfen“, erklärte dessen CEO Bradford Cooke - https://www.youtube.com/watch?v=g5HKL2PCNvU&t=20s -. „Seine Fähigkeiten und Erfahrungen passen hervorragend zu unserer Führungsgruppe und sein tiefgreifendes Wissen im Bergbausektor wird unsere Fähigkeit steigern, größer und besser zu werden, während wir unsere drei derzeitigen Minen optimieren und neue Förderanlagen entwickeln, um unser zukünftiges Wachstum voranzutreiben.“

Neben dieser Personalia konnte Endeavour in dieser Woche außerdem noch mit zwei weitere Neueinstellungen für die Betriebsgruppe in Mexiko vermelden. So wurden Luis Seijas zum neuen Generalmanager der ‚Guanaceví‘-Mine im Bundesstaat Durango und Francisco Gameros zum neuen Finanzmanager der Unternehmensniederlassung in León de los Aldama in der Provinz Guanajuato ernannt.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





