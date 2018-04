Endeavour Silver mit 23 % Produktionssteigerung im 1. Quartal

Der kanadische Edelmetallproduzent Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR) ist mit einem erfreulichen Produktionsergebnis in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Wie die in Mexiko operierende Gesellschaft zu Wochenbeginn mitteilte, konnten im 1. Quartal insgesamt 2,3 Mio. Unzen Silberäquivalent gewonnen werden, was einer Steigerung um 23 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach. Dabei legte die Silberförderung mit 1,35 Mio. Unzen um 25 %, die Goldproduktion mit 13.208 Unzen um 13 % zu.

Ursächlich für die deutlich verbesserte Silberproduktion waren in erster Linie die höheren Durchsatzraten und Erzgehalte der beiden im Bundesstaat Guanajuato gelegenen Minen ‚El Cubo‘ und ‚Bolañitos‘. Dagegen hatte die ‚Guanaceví‘-Mine in der Provinz Durango weiterhin mit den Nachwirkungen der technischen Schwierigkeiten des vergangenen Jahres zu kämpfen, die dazu geführt hatten, dass die Minenentwicklung hinter den ursprünglichen Planungen zurückblieb. Auch sorgte die Neuzuteilung des Minenpersonals im Rahmen eines Programms zur Optimierung der Produktivität noch für einige Anlaufschwierigkeiten. Dafür konnten höhere Erzgehalte aufgrund einer verbesserten Verwässerungskontrolle den Rückgang der Silberproduktion dämpfen. Das Unternehmen rechnet daher auch im laufenden Quartal mit einer Produktions-, Entwicklungs- und Produktivitätssteigerung.

Quelle: Endeavour Silver

Bei der Goldförderung fiel das Ergebnis der ‚Guanaceví‘-Mine, ebenso wie bei der ‚El Cubo‘-Anlage, höher aus als im Vorjahreszeitraum. Die ‚Bolañitos‘-Mine zeigte hier hingegen noch leichte Schwächen, da Schwankungen innerhalb der ‚LL-Asunción‘-Ader zu insgesamt niedrigeren Goldgehalten führten. Die Erzgehalte sollten sich dort im Laufe des Jahres aber wieder den Zielwerten annähern.

Nicht nur auf der Produktions-, sondern auch auf der Verkaufsseite konnte Endeavour im 1. Quartal deutliche Fortschritte erzielen. So stieg der Silberabsatz um 14 % auf 1,41 Mio. Unzen, während die Goldverkäufe um 12 % auf 12.674 Unzen zulegten. Darüber hinaus konnte die Gesellschaft zum Quartalsende einen Barrenbestand von 85.675 Unzen Silber sowie 302 Unzen Gold vermelden. Hinzu kamen weitere 74.359 Unzen Silber und 1.195 Unzen Gold in Form von Erzkonzentrat.

Quelle: Endeavour Silver

„Unsere Produktion im ersten Quartal hat sich gegenüber dem Vorjahr stark verbessert“, erklärte Endeavours CEO Bradford Cooke - https://www.youtube.com/watch?v=y1ORJUV6U5U&t=4s - zufrieden. Daher sei man auf dem richtigen Weg, um im Jahr 2018 dank einer verbesserten Betriebsleistung bei allen drei bereits existierenden Minen und der bevorstehenden Inbetriebnahme der ‚El Compas‘-Mine eine höhere Produktion bei niedrigeren Kosten zu erzielen.

Ferner werde sich das vierteljährliche Produktionsprofil der Gesellschaft dieses Jahr weiter verbessern, da die ‚Guanaceví‘-Mine vom laufenden Produktivitätsoptimierungsprogramm profitiere und die beiden anderen Minen weiterhin höhere Silbergehalte erzielten als in ihren jeweiligen Abbauplänen für dieses Jahr vorgesehen. Auch rechne man im Jahresverlauf wieder mit einer Steigerung der Gewinnungsraten, die zuletzt etwas schwächer ausgefallen seien.

Die Arbeiten an der neuen ‚El Compas‘-Mine verlaufen derweil wie geplant. Noch in diesem Monat sollen die Förder- und Verarbeitungsanlagen ihren Betrieb aufnehmen und bis Ende Juli schließlich die kommerzielle Produktion anlaufen. Mit dem Anlegen eines kleinen Vorrats an niedrig-gradigem Erz wurde sogar bereits begonnen.

Im März erhielt die Mine ihre Sprengstoffgenehmigung, wodurch sich die Entwicklung der Hauptzugangsrampe, die inzwischen eine Länge von 355 m erreicht hat, beschleunigen dürfte. Außerdem konnte die ‚San Juan‘-Ader durchschnitten und auf einer Länge von 28 m entwickelt werden. Die Abbauarbeiten an der ‚El Compas‘-Hauptader sollen in den kommenden Wochen starten.

Bis dahin dürfte vermutlich auch die Installation des im März angelieferten mobilen Zermahlungskreislaufs (‚Mobile Crushing Circuit‘) abgeschlossen sein, womit die Einrichtung der Erzmühle dann komplett wäre, nachdem die übrigen Anlagenteile, der Damm der Schwemmbecken (‚Tailings‘) und die sonstigen oberirdischen Infrastruktureinrichtungen bereits weitgehend fertiggestellt wurden.

Ihre Geschäftszahlen für das 1. Quartal will die Gesellschaft am Donnerstag, den 3. Mai 2018, vor Handelsbeginn in Toronto bekanntgeben.





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



