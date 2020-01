Endeavour Mining demonstriert Verlässlichkeit

Der Goldproduzenthat eigenen Angaben zufolge das siebte Jahr nacheinander seine Produktionsprognosen erfüllt. Wie das Unternehmen bekannt gab, förderte man 2019 insgesamt 651.000 Unzen des gelben Metalls zu sogenannten „all-in-sustaining cost“ (AISC) von 813 USD pro Unze.Für das laufende Jahr erwartet Endeavour Mining einen Anstieg der Goldproduktion auf 680.000 bis 740.000 Unzen zu AISC zwischen 845 und 895 USD pro Unze. Zudem konnte man dem Unternehmen zufolge die Verschuldung senken und plant nun 2020 zwischen 40 und 45 Mio. Dollar für Explorationsprogramme auszugeben.Laut Endeavour-CEO Sébastien de Montessus ist es das Ziel des Unternehmens, die Minenpläne für Ity und Houndé zu optimieren und dort zusammen eine Jahresproduktion von mindestens 500.000 Unzen über einen Minimalzeitraum von zehn Jahren sicherzustellen. Gleichzeitig soll auch der Rest des Portfolios optimiert werden.Endeavour hatte vor Kurzem versucht, den in Ägypten tätigen Konkurrenten Centamin (WKN A1JPZ6) zu übernehmen und dafür 2,5 Mrd. Dollar geboten. Mitte dieses Monats musste man diesen Plan aber zu den Akten legen.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.