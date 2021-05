Ende der Talfahrt? Palantir mit spektakulärem Turnaround

In den vergangenen Jahren war Geld verdienen an den Börsen vergleichsweise einfach möglich. Vor allem beim Kauf von Technologiewerten konnte man relativ wenig verkehrt machen.

Entsprechend beliebt waren die Tech-Aktien, die zumeist mit reichlich Zukunftsfantasie ausgestattet sind. Die vergangenen Wochen haben nun aber gezeigt, dass die Börse keine Einbahnstraße ist und selbst Aktien von aussichtsreichen Unternehmen auch mal deutlich fallen können. Ein gutes Beispiel dafür ist der auf Datenanalyse spezialisierte Software-Anbieter Palantir. Nach einem furiosen Börsenstart im Herbst des abgelaufenen Jahres war der Kurs bis Ende Januar in der Spitze auf 45 US-Dollar geklettert. Der erste Börsenkurs an der Wall Street lag lediglich bei 10 Dollar. Dieses Niveau hat die Aktie gestern im Tief zwar nicht ganz erreicht, Notierungen von 17 Dollar bedeuteten von den Rekordständen aus betrachtet dennoch einen herben Kurseinbruch von über 60 Prozent.

Hoffnungsvoll dürfte die Palantir-Fans jedoch stimmen, dass sich der Kurs im Tagesverlauf um rund 20 Prozent erholen konnte und die Aktie bei über 20 Dollar schloss. Die zuvor veröffentlichten Quartalszahlen kamen unter dem Strich also doch nicht so schlecht an wie anfangs zu befürchten war. Vorbörslich hatte die Aktie zweistellig im Minus gelegen und den Handelstag auch mit Abschlägen begonnen. Während der um 49 Prozent gestiegene Umsatz mit 341 Millionen Dollar über den Konsenserwartungen lag, wurden die Schätzungen beim Gewinn je Aktie genau getroffen. Positiv ist zudem der Ausblick, der für das laufende Jahr beim Umsatz etwas besser aussieht als Analysten das bis jetzt prognostiziert hatten. Zudem will Palantir bis 2025 jedes Jahr ein Umsatzwachstum von mindestens 30 Prozent generieren.

Schnäppchenjäger haben zugeschlagen

wikifolio-Trader Torsten Hautmann ( TheOnliner ) scheinen diese Aussichten überzeugt zu haben. Gestern Nachmittag jedenfalls wurde die Aktie mit einem Depotanteil von 2,2 Prozent seinem vor gut sieben Jahren eröffneten wikifolio Online Marketing Rockstars hinzugefügt. „Palantir neu aufgenommen, war heute ein schönes Schnäppchen“, schrieb der Trader im Nachgang. Das Timing war nach aktuellem Stand nicht schlecht, denn die Position liegt mit fünf Prozent im Plus. Das zuletzt etwas unter Druck stehende wikifolio selbst kommt immer noch auf eine sehr ansehnliche Performance von fast 27 Prozent im Jahresschnitt. Seit 2014 ergibt sich so ein Wertzuwachs von 430 Prozent, während der maximale Drawdown bei 32 Prozent liegt. Inhaltlich setzt Hautmann auf Aktien von „Top-Online Unternehmen nach der Nassim Talebs Hantelstrategie“. Mit dieser Strategie will er von den „Megatrends E-commerce, Virtual (Currencys), Mobile, Social Communities“ profitieren. Bislang ist ihm das sehr gut gelungen.

+423,8 % seit 23.04.2014

+51,5 % 1 Jahr

0,86× Risiko-Faktor

EUR 148.767,85 investiertes Kapital

TheOnliner DE000LS9DJH5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820200250500750-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 26,6 Prozent Schnelle Gewinne mit viel Bauchgefühl

Sein Trader-Kollege Egon Peters ( AL1619 ) konnte mit seinem wikifolio BullenArena seit dem Frühjahr 2016 ein Kursplus von 140 Prozent oder durchschnittlich 18 Prozent pro Jahr generieren. Der Trader strebt bei seinen Investments eine Haltedauer an, die „zwischen wenigen Minuten und einigen Tagen variieren“ soll. Bei Palantir waren es gestern gut drei Stunden, an deren Ende ein Gewinn von 17 Prozent eingetütet werden konnte. Eine wahrlich beachtliche Leistung des Traders, der nach eigenen Angaben „den ganzen Handelstag aktiv vor der Börse“ verbringt und bei den Depotkandidaten auf eine „interessante technische Formation“ achtet. Zudem vertraut er des Öfteren auf sein „Bauchgefühl“. Bei Palantir hat der Bauch gestern die richtigen Signale ausgesendet.

+135,4 % seit 03.03.2016

+41,3 % 1 Jahr

1,19× Risiko-Faktor

EUR 62.458,05 investiertes Kapital

AL1619 DE000LS9LET4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 201820200100200-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 18,0 Prozent Die 10 meistgehandelten USA Select Aktien der letzten sieben Tage:

