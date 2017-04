Ein Ende der Konsolidierung ist noch nicht zu erwarten

In der vergangenen Handelswoche setzte der Leitindex S&P 500 seine Konsolidierung weiter fort. Die schwache Eröffnungskurslücke zum Beginn der Handelswoche wurde direkt geschlossen, und es folgte eine kleine Erholungsrally. Der Verlauf der Konsolidierung passt damit zum bullischen mittelfristigen Aufwärtstrend, der zudem von den Indikatoren auf Wochenbasis bestätigt wird. Der Trend ist mit dem Allzeithoch bei 2.400 Punkten begrenzt.

Gelingt es dem S&P jedoch in der kommenden Woche die 2.400er Marke zu überwinden, würde sich der mittelfristige Aufwärtstrend bis in den Bereich der 2.500er Marke fortsetzen können. Ein direktes Überschreiten dieser Marke ist allerdings wenig wahrscheinlich, aber dennoch nicht unmöglich. Ich rechne vielmehr mit einer weiteren Ausdehnung der Konsolidierung über die zeitliche Ebene. Der mittelfristige Trend bleibt intakt.

S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Auf Tagesbasis hat sich in der letzten Handelswoche eine Art bullische Flagge ausgebildet, dessen obere Begrenzung sich derzeit bei 2.375 Punkten befindet. Die gesamte Konsolidierung (seit dem 2. März) verläuft in einer engen 75 Punkte Range. Im Verhältnis zu der im November 2016 gestarteten Aufwärtsbewegung ist diese enge Range als kurze Pause im Aufwärtstrend zu bewerten. Erfahrungsgemäß folgt einer solchen Pause eine trendfortsetzende Aufwärtsbewegung. Hierzu muss zuvor jedoch der Widerstandsbereich zwischen 2.390 und 2.400 Punkten überwunden werden.

Fazit: Der kurzfristige und mittelfristige Trend sind intakt und aufwärtsgerichtet. In den letzten 4 Wochen hat der Leitindex eine Konsolidierung in Form einer Flagge ausgebildet. Innerhalb dieser bullischen Flagge halten sich Swing und Positionstrader diszipliniert zurück. Der nächste stärkere Aufwärtsimpuls ist erst nach Überschreiten der 2.400er Marke zu erwarten. Unterhalb dieser Marke kann sich die Konsolidierung sowohl zeitlich, als auch preislich weiter ausdehnen. Solange die Konsolidierung jedoch die 2.300er nicht unterschreitet, ist der kurzfristige Trendverlauf bullisch zu bewerten.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.360;

WST2: 2.375/80;

WST3: 2.400;

WST4: 2.430;

WST5: 2.450

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.350;

UNST2: 2.334/20;

UNST3: 2.300;

UNST4: 2.280;

UNST5: 2.250

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

Silvio Graß

