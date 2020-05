Ende der DAX-Rallye bietet Chancen mit Discount-Optionsscheine!

Die seit Mitte März laufende Einstiegsbewegung im deutschen Aktienindex scheint nun endgültig ihr Ende gefunden zu haben. Charttechnik und Saisonalität verweisen jetzt auf sinkende Notierungen, die man profitabel mit einen Discount-Optionsschein handeln kann.

In der nachfolgenden Grafik ab Mai 2019 hat der DAX in der letzten Woche eine Umkehrkerze nach Berührung der grünen Widerstandszone ab 11.235 Punkten ausgebildet. Die Saisonalität (graue Prognoselinie) zeigt anhand der Daten der letzten 10 Jahre ab Mai bis Mitte Juli auf sinkende Notierungen.

Der DAX hat sozusagen im idealen Zeitbereich den Hinweis gegeben, dass ab jetzt nicht mehr mit steigenden Notierungen zu rechnen ist.

DAX-Index im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 06.05.2019 – 30.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

Zudem hat sich im Zuge der Aufwärtsbewegung ein bearisher Aufwärtskeil ausgebildet, der in der Regel nach unten verlassen wird. Um herauszufinden, wie weit und wie stark der Deutsche Aktienindex fallen könnte, geht man wie üblich anhand der Charttechnik vor.

Die obere Widerstandslinie des grün eingezeichneten Aufwärtskeils wird an das Tief angelegt zu Beginn der Formation. Die braune Ziellinie verläuft knapp unter 10.000 Punkte. Damit darf der deutsche Aktienindex bis in diesem Bereich mindestens abbröckeln.

Um einem möglichen Fehlsignal nicht aufzusitzen, könnte sich hier der Kauf eines Discount-Puts mit einer Laufzeit bis Juni 2020 lohnen. Dieser Schein verdient auch Geld, wenn der DAX am Abrechnungstag auf gleichem Niveau – also unter 11.000 Punkte –notiert und nicht das angesprochene Kursziel ansteuert. Wenn der Deutsche Leitindex am 16. Juni, dem Optionsschein-Fälligkeitstag, unter 11.000 Punkten steht, bekommen der Besitzer des Discount-Put-Optionsscheins pro Anteilschein 5,00 Euro ausgezahlt. Bei einem Kauf auf aktuellem Kursniveau lässt sich damit eine 2-stellige prozentuale Rendite von mehr als 30 bis 70 % verdienen, je nachdem zu welchem Preis man diesen Schein erwirbt.

Nachfolgend habe ich einen weiteren Chart des DAX ab Mai 2015 vorbereitet. Eingefügt habe ich als rote, waagerechte Linie die Put-Basis bei 11.500 Zählern sowie die Barriere bei 11.000 Punkten in Grün.

DAX-Index im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 04.05.2015 – 30.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Taipan

Zudem sehen Sie den Abrechnungstag als blau gepunktete vertikale Linie. Steht der DAX unter der grünen Linie am blau gestrichelten Tag, gibt es 5,00 Euro.

Auch dieser Chart übrigens unterstützt die Analyse, denn der Deutsche Aktienindex hat in der letzten Woche den gebrochenen Aufwärtstrend angesteuert und ist von dort aus wieder nach unten abgeprallt. Zudem sehen Sie auch dort die blaue, waagerechte Widerstandslinie bei 11.235 Punkten. Treffen sich 2 charttechnische Marken auf gleichem Kursniveau, ist das ein Kreuzwiderstand. In Kombination mit der Saisonalität und dem bearishen Aufwärtskeil passt hier alles zusammen für den Start einer Abwärtsbewegung.

Erwähnenswert ist noch, dass ein Totalverlustrisiko ebenfalls vorhanden ist. Dieses entsteht, wenn der Index zum Abrechnungstag über 11.500 Punkte abgerechnet wird. Für jeden Punkt an diesem Tag unter 11.500 Punkte gibt es 0,01 Euro pro Anteilschein.

Um einem Totalverlustrisiko zu entgehen, sollte daher bei einem DAX-Kurs von über 11.100 Punkten die Position geschlossen werden. Solange das aber nicht der Fall ist, kann man entspannt bis auf den letzten Abrechnungstag gewartet werden.

Basiswert Typ

WKN Briefkurs/EUR Put-Basis

Barriere letzter Bewertungstag

DAX-Index Discount-Put

HX6B2F 3,42 11.500 Punkte 11.000 Punkte 16. 06.2020

DAX-Index Discount-Call

HX6B4K

4,21 9.500 Punkte 10.000 Punkte 16. 06.2020

Discount-Optionsschein auf den DAX-Index für eine Spekulation auf einen Kursrutsch des deutschen IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.05.2020; 09:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Gold finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Ende der DAX-Rallye bietet Chancen mit Discount-Optionsscheine! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).