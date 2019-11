Encavis wächst dank Ökostrom

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Der Ökostromerzeuger Encavis ist nach neun Monaten beim Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahr wie erwartet solide gewachsen und bestätigt die Jahresziele. Am Wochenende hatte Vorstand Dierk Paskert über die Expansionspläne seines Konzerns gesprochen, und dabei vor allem Solaranalagen an Gewerbeimmobilien in den Fokus gerückt. EUWAX

