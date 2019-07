Encavis: Der Trade ist angelaufen! Zusteigen noch erlaubt!

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Am 14. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Encavis geliefert. Der Artikel wurde danach mit dem Titel: „Encavis: Aufwärtstrend intakt und Insiderkäufe!“ veröffentlicht. Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel unter anderem geschrieben hatten: „Der Ausbruch über den charttechnischen Widerstand gelang unter hohem Handelsvolumen und jetzt wird es spannend, ob der Ausbruch über den Widerstand gehalten werden kann.

Sollte sich jetzt eine Stabilisierung über dem Widerstand ergeben, sehen wir für Encavis weitere Kurschancen und einen neuen Einstiegspunkt. Am 21. Juni gab es Insiderkäufe zum Preis von 5,95 Euro und wir gehen mal davon aus, dass diese Insider keine Lust haben ihr Kapital zu vernichten. Auch die Analysten sind positiv für Encavis gestimmt. Das zeigt die Gesamtbewertung mit 5 x kaufen.“

Am 24. Juli hatten wir noch einmal nachgefasst und getitelt: „Encavis: Das Ding ist heiß!“ Unseren Optimismus für Encavis hatten wir mit folgendem Text zum Ausdruck gebracht: „Die Aktie hat sich bisher stabil über dem Widerstand gehalten. Aber wie es scheint, ist nach oben noch ein Deckel drauf. Es fehlt noch ein kleiner Ruck und der Ausbruch ist perfekt, den man dann mit einem ordentlichen Hebel gut nutzen kann.“ Unser Einstiegskurs wurde am Donnerstag überschritten und die Aktie hat im Tagesverlauf sogar den Widerstand bei 7,50 Euro geschafft. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir mit dieser Aktie einen Volltreffer setzen könnten. Wo wir einen Einstieg für Nachzügler sehen und womit man mit etwas mehr Nervenkitzel und im Erfolgsfall mit einem wesentlich höheren Gewinn von einem Anstieg profitieren kann, teilen wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service mit.

