Encavis: Prognose erneut erhöht - Super-Knaller + 165%!

Erst am Dienstag hatten wir ausführlich über Encavis berichtet und mit folgendem Titel auf die bevorstehende Entscheidung hingewiesen: „Encavis: Volltreffer + 75% und am 28. August kommen die Zahlen!“ Als Abonnent des Express-Service konnten Sie unter anderem lesen: „Für den starken Kursanstieg am Montag und Dienstag konnte man keinen schlüssigen Grund finden. Vielleicht ist der Kursanstieg aber auch bereits ein kleiner Vorgeschmack auf die Zahlen. Wir sind gespannt darauf, was das Unternehmen am Mittwoch meldet. Auf jeden Fall haben sich die Umsätze insbesondere am Montag wieder stark erhöht. Wir denken, dass die Aktie weiterhin Potential hat.“

Und jetzt schauen Sie mal, wie unsere Meinung am 25. Juli ausgesehen hat, die exklusiv unseren Abonnenten vorbehalten war: „Wenn man sich den 5-Jahreschart anschaut, sieht man seit 2016 eine volatile Seitwärtsphase. Falls es zu Kursen über 8,00 Euro kommt, wäre es charttechnisch durchaus vorstellbar, dass auch Kurse im Bereich des Jahreshochs aus 2015 bei etwa 9,40 Euro denkbar sind. Den nächsten Einstiegskurs für Nachzügler sehen wir ab 7,60 Euro.“

Die 8-Euro-Marke wurde am Mittwoch überschritten und am Donnerstag wurde bereits ein Mehrjahreshoch bei 8,44 Euro notiert. Mit unserem ersten Einstiegskurs, den wir den Abonnenten am 24. Juli genannt hatten, lag man am Donnerstag mit dem Hebel-Zertifikat mit etwa 165 Prozent vorn und die Abonnenten, die die Aktie gekauft hatten, lagen bei etwa 15 Prozent Gewinn. Diesen Gewinn hätte auch jeder Börsenneuling und Anfänger im Derivatehandel machen können, denn unsere Stellungnahmen sind klar formuliert, enthalten alle notwendigen Fakten und sind mit ganz konkreten Einstiegskursen versehen.

