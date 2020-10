Encavis Knock-out Call bei den Anlegern gefragt

Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger heute einen Knock-out-Call (WKN MC96VK) auf den deutschen Solar- und Windkraftanlagenbetreiber Encavis. Die Aktie erreichte gestern ein neues All-Time-High bei 16,74 Euro. Gegenwärtig notiert sie mit 16,58 Euro geringfügig darunter.



Auf den Smartphone-Pionier Apple kaufen die Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MA1P7S). Apple wird seine Quartalszahlen und den Jahresabschluss am 29. Oktober präsentieren. Die Aktie notiert mit 99,84 Euro um 0,81% höher.



In einen Call-Optionsschein (WKN HX6R2L) auf Bayer steigen die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich heute antizyklisch ein. Der Call hat einen Basispreis von 55 Euro und läuft bis zum 15.12.2021. EUWAX





